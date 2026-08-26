Gwiazdy brylują na jesiennej ramówce TVN. Wiolka Walaszczyk przyszła w stroju płetwonurka

Plejada gwiazd na jesiennej ramówce TVN

Mimo trwającego lata telewizyjni nadawcy już teraz chwalą się propozycjami na nadchodzące miesiące. Emocji w tym roku nie brakuje, ponieważ TVP szykuje powrót serialu „Ranczo”, a do Polsatu przeszła Julia Wieniawa. Z kolei na antenie TVN zadebiutuje odświeżona edycja programu „Top Model”, gdzie w roli prowadzącej zobaczymy Klaudię El Dursi, która zajmie miejsce Michała Piróga. Prezentacja jesiennej oferty przyciągnęła tłumy celebrytów, którzy chętnie pozowali fotoreporterom.

Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka i Monika Olejnik w wielokolorowych koronkach

Wydarzenie promocyjne przyciągnęło największe nazwiska stacji. Joanna Jabłczyńska, znana widzom jako Marta z serialu „Na Wspólnej”, wyeksponowała nogi, zakładając krótką sukienkę w odcieniach fioletu. Podobną kolorystykę wybrała inna aktorka serialowa, Katarzyna Gałązka, która zaprezentowała głęboki dekolt w długiej, balowej kreacji. Z kolei Monika Olejnik postawiła na wielowarstwowe koronkowe stylizacje, które mieniły się różnymi barwami.

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Kamila Urzędowska, którą już pod koniec września widzowie będą mogli oglądać w ekranizacji „Lalki”, zaprezentowała się w luźnym, oversizowym garniturze, co najwyraźniej miało stanowić kontrast dla jej roli Izabeli Łęckiej. Bardzo klasycznie i zachowawczo wyglądała natomiast nowa gospodyni modowego show, ponieważ Klaudia El Dursi wybrała prosty, biały komplet.

Zdecydowanie odważniej do kwestii dwuczęściowych strojów podeszła Małgorzata Rozenek-Majdan, która przyciągała wzrok w jaskrawoczerwonej stylizacji. Prezenterka zestawiła szerokie, długie spodnie z mikroskopijnym topem, który zakrywał zaledwie tyle, co standardowy biustonosz. Show skradła jednak komiczka i stand-uperka Wiolka Walaszczyk, która wkroczyła na ściankę w kompletnym stroju do nurkowania. Pełną fotorelację z jesiennej konferencji stacji można obejrzeć w dołączonej galerii zdjęć.

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Krzysztof Zalewski o innych artystach

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