Kanada szuka swojej pierwszej gwiazdy na Eurowizję. Znamy szczegóły

Wraz ze zmianą zasad Europejska Unia Nadawców doprowadziła do debiutu kolejnego kraju spoza Europy na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji. Pełnoprawnym członkiem organizacji stała się Kanada, od lat obserwująca swoich artystów w barwach państw europejskich. Kto wystąpi w Bułgarii pod flagą klonowego liścia? Poznaliśmy pomysł Kanadyjczyków na sukces.

Kanada debiutuje na Eurowizji. Ruszają poszukiwania reprezentanta

1 lipca, w Dniu Kanady, oficjalnie padła informacja, że północnoamerykański kraj dołączy do rodziny Eurowizji już w przyszłym roku. Do Burgas reprezentanta wyśle nadawca publiczny CBC/Radio-Canada, który właśnie ogłosił pierwsze szczegóły swoich przygotowań.

Zgodnie z zapowiedzią kanadyjskiego premiera, Marka Carneya, swój udział w wyborze będzie miała publiczność. Zgłoszenia dla zainteresowanych artystów ruszą 31 sierpnia i potrwają dziesięć dni. Szczegółowe zasady nie są jeszcze znane, ale wiemy, że jesienią poznamy listę finalistów, których ocenią jurorzy oraz fani w głosowaniu internetowym. Zwycięzca będzie reprezentować Kanadę podczas Eurowizji 2027. Piosenka zostanie przygotowana specjalnie na potrzeby konkursu za zamkniętymi drzwiami, we współpracy wybranego artysty z czołowymi kanadyjskimi twórcami.

Te gwiazdy z Kanady już były w konkursie

Choć Kanada dopiero rozpoczyna swoją drogę na Eurowizji, pochodzący z niej artyści reprezentowali już w przeszłości inne kraje. Czołowym przykładem jest najbardziej znana kanadyjska piosenkarka Céline Dion. 20-letnia wówczas gwiazda, która aktualnie przygotowuje się do wielkiego powrotu do koncertowania, wygrała konkurs w 1988 roku z utworem "Ne partez pas sans moi" w barwach Szwajcarii.

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Eurowizja 2027 - gdzie i kiedy? Najważniejsze informacje

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Miastem-gospodarzem został czarnomorski kurort Burgas. Bułgaria jest gospodarzem Eurowizji 2027 jako zwycięzca tegorocznej, jubileuszowej edycji z utworem "Bangaranga" w wykonaniu Dary. Jak dotąd, udział potwierdziło około 20 krajów, w tym debiutująca Kanada, a w sprawie startu milczy m.in. Telewizja Polska. Bojkot przedłużył holenderski nadawca AVROTROS, ale powrót Holandii wciąż jest możliwy - szczegóły w artykule poniżej.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania