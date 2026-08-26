Kanada szuka swojej pierwszej gwiazdy na Eurowizję. Znamy szczegóły

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Wraz ze zmianą zasad Europejska Unia Nadawców doprowadziła do debiutu kolejnego kraju spoza Europy na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji. Pełnoprawnym członkiem organizacji stała się Kanada, od lat obserwująca swoich artystów w barwach państw europejskich. Kto wystąpi w Bułgarii pod flagą klonowego liścia? Poznaliśmy pomysł Kanadyjczyków na sukces.
Kanada debiutuje na Eurowizji. Ruszają poszukiwania reprezentanta
1 lipca, w Dniu Kanady, oficjalnie padła informacja, że północnoamerykański kraj dołączy do rodziny Eurowizji już w przyszłym roku. Do Burgas reprezentanta wyśle nadawca publiczny CBC/Radio-Canada, który właśnie ogłosił pierwsze szczegóły swoich przygotowań.
Zgodnie z zapowiedzią kanadyjskiego premiera, Marka Carneya, swój udział w wyborze będzie miała publiczność. Zgłoszenia dla zainteresowanych artystów ruszą 31 sierpnia i potrwają dziesięć dni. Szczegółowe zasady nie są jeszcze znane, ale wiemy, że jesienią poznamy listę finalistów, których ocenią jurorzy oraz fani w głosowaniu internetowym. Zwycięzca będzie reprezentować Kanadę podczas Eurowizji 2027. Piosenka zostanie przygotowana specjalnie na potrzeby konkursu za zamkniętymi drzwiami, we współpracy wybranego artysty z czołowymi kanadyjskimi twórcami.
Te gwiazdy z Kanady już były w konkursie
Choć Kanada dopiero rozpoczyna swoją drogę na Eurowizji, pochodzący z niej artyści reprezentowali już w przeszłości inne kraje. Czołowym przykładem jest najbardziej znana kanadyjska piosenkarka Céline Dion. 20-letnia wówczas gwiazda, która aktualnie przygotowuje się do wielkiego powrotu do koncertowania, wygrała konkurs w 1988 roku z utworem "Ne partez pas sans moi" w barwach Szwajcarii.
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Eurowizja 2027 - gdzie i kiedy? Najważniejsze informacje
71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Miastem-gospodarzem został czarnomorski kurort Burgas. Bułgaria jest gospodarzem Eurowizji 2027 jako zwycięzca tegorocznej, jubileuszowej edycji z utworem "Bangaranga" w wykonaniu Dary. Jak dotąd, udział potwierdziło około 20 krajów, w tym debiutująca Kanada, a w sprawie startu milczy m.in. Telewizja Polska. Bojkot przedłużył holenderski nadawca AVROTROS, ale powrót Holandii wciąż jest możliwy - szczegóły w artykule poniżej.