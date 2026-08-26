Podziękowania dla policjantów z Trzebowniska. Mundurowi wezwali pomoc do chorego mężczyzny

Interwencja funkcjonariuszy w powiecie rzeszowskim

Policjanci z Komisariatu Policji w Trzebownisku przeprowadzali interwencję w miejscu zamieszkania kobiety. W trakcie wykonywania swoich rutynowych czynności sierż. szt. Tomasz Szabat oraz sierż. Michał Płonka zwrócili uwagę na niepokojący stan zdrowia jej męża. Mundurowi ocenili, że sytuacja wymaga interwencji pogotowia, dlatego niezwłocznie wezwali na miejsce odpowiednie służby. Dzięki ich właściwej ocenie sytuacji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

Podziękowania za szybką reakcję policji

Autorka listu była wdzięczna za szybką reakcję policjantów i postanowiła oficjalnie podziękować im za podjęte kroki. W skierowanym do komendy piśmie kobieta zaznaczyła, że postawa funkcjonariuszy oraz wezwanie pomocy przyczyniły się do uratowania życia jej męża. Mieszkanka powiatu rzeszowskiego doceniła profesjonalizm mundurowych oraz ich zdecydowane działanie w tej konkretnej sytuacji. Takie gesty ze strony mieszkańców są dla funkcjonariuszy dowodem na to, że ich służba jest potrzebna lokalnej społeczności.

Służba policjantów z Trzebowniska doceniona

Słowa uznania kierowane pod adresem policjantów potwierdzają, że ich codzienne obowiązki i zaangażowanie są dostrzegane przez obywateli. Dla funkcjonariuszy biorących udział w interwencji takie podziękowania są dodatkową motywacją do dalszej pracy. Mundurowi podkreślają, że niesienie pomocy osobom potrzebującym wsparcia jest istotnym elementem ich codziennej służby. Informacja o działaniach policjantów i otrzymanej wdzięczności została przekazana 26 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Policja.pl