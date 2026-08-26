Nie żyje Tim Curry. Gwiazdor hitu "Kevin sam w Nowym Jorku"! Miał 80 lat

Jak donoszą źródła z serwisu TMZ, Tim Curry od przeszło dziesięciu lat zmagał się z ciężką chorobą. O godzinie 23.11 we wtorek, 25 sierpnia 2026 roku, wezwano do jego posiadłości odpowiednie służby. Policja wyklucza udział osób trzecich w zdarzeniu, które doprowadziło do zgonu artysty.

Wielkie role Tima Curry'ego

Tim Curry zadebiutował na przełomie lat 60. i 70., jednak prawdziwy przełom w jego karierze przyniósł udział w filmie "Rocky Horror Picture Show", gdzie zagrał ekscentrycznego doktora Frank-N-Furtera.

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Widzowie z pewnością pamiętają go również z mrożącej krew w żyłach roli klauna Pennywise'a w adaptacji książki Stephena Kinga "To" z 1990 roku. Curry wcielił się też w postać pana Hectora w komedii "Kevin sam w Nowym Jorku". Jego bogata filmografia obejmuje też takie produkcje jak "Annie", "Polowanie na Czerwony Październik", "Wyspa skarbów Muppetów", "Rodzina Addamsów" i "Straszny film 2".

Udar wyłączył Curry'ego z życia zawodowego

Mimo kłopotów zdrowotnych, aktor starał się być aktywny przez większość swojego życia. W 2012 roku Tim Curry doznał rozległego udaru mózgu, który wymusił przeprowadzenie poważnej operacji. W 2025 roku, podczas premiery swojej autobiograficznej książki "Vagabond", Curry wyznał, że nadal nie odzyskał władzy w nogach.

Tim Curry zmarł w wieku 80 lat.

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