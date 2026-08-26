Joanna Jabłczyńska drastycznie schudła. Zaskakujące wyznanie gwiazdy "Na Wspólnej"

Kariera Joanny Jabłczyńskiej. Od "Teleranka" po "Na Wspólnej"

Joanna Jabłczyńska to ceniona aktorka, radca prawny i osobowość telewizyjna, która przyszła na świat 9 grudnia 1985 roku w stolicy Polski. Swoje pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako dziecko, śpiewając w kultowych Fasolkach i prowadząc znany program "Teleranek". Prawdziwą sławę przyniósł jej jednak udział w telenoweli TVN "Na Wspólnej", gdzie od lat wciela się w postać Marty Hofman.

Gwiazda to nie tylko aktorka telewizyjna, ale też ceniona specjalistka od dubbingu, która podkładała głos w wielu filmach animowanych. Poza światem mediów, Jabłczyńska ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim i założyła własną kancelarię radcowską. Aktywnie uprawia również sport, startując w triathlonach i angażując się w różnorodne akcje charytatywne.

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Aktorka "Na Wspólnej" o stresie i drastycznym spadku wagi

W ostatnim czasie obserwatorzy Joanny Jabłczyńskiej zauważyli niepokojącą zmianę w jej wyglądzie – gwiazda bardzo schudła. "Super Express" postanowił sprawdzić, co kryje się za utratą kilogramów. Okazało się, że przyczyna była dość niespodziewana i mocno odbiła się na sylwetce aktorki.

- Jestem szczupła z powodu stresu, a nie specjalnych diet. To znaczy na "diecie", mówiąc w cudzysłowie, jestem od zawsze: nie znajdziesz mnie w fast foodach, nie jem śmieciowego jedzenia, bardzo dbam o to, co jem, i jem bardzo dużo. Wbrew pozorom jestem raczej znana z tego, że jem cały czas, i na pewno nie liczę kalorii. Natomiast kiedy odczuwam stres... wiadomo jak jest. Wcale nie jestem zadowolona z obecnej figury. Bardzo chciałabym, żeby wybrzmiało, że młodzi ludzie, szczególnie ci, którzy mnie obserwują i może mówią: „Wow, ale ma figurę”, powinni wiedzieć, że ja nie chcę mieć takiej figury. Chcę utyć. To nie jest zdrowa ani fajna sylwetka. Nie jest wynikiem czegoś zdrowego, tylko niezdrowego stresu - powiedziała.

Wyszło na jaw, że spadek wagi miał związek z brakiem roli w najnowszej ekranizacji powieści Katarzyny Grocholi, na którą aktorka bardzo liczyła.

- Skoro wszyscy będziemy dźwigać na barkach tę informację, którą wam sprzedałam, może i mnie będzie lżej - podsumowała