Monika Olejnik na starych zdjęciach. Dziennikarka pokazała archiwalne fotki

Monika Olejnik, znana z bezkompromisowych wywiadów i charakterystycznego stylu prowadzenia programów publicystycznych, od lat stanowi jedną z najbardziej wpływowych postaci w polskim świecie mediów. Jej obecność na ekranach telewizorów i falach radiowych jest niemal stałym elementem krajobrazu informacyjnego, a jej słowne potyczki z gośćmi nierzadko same stają się tematem debat.

W czasie sentymentalnych obchodów 25-lecia TVN24, przerwanych przykrą informacją o śmierci Andrzeja Morozowskiego, po stare zdjęcia sięgnęła również Olejnik. Opublikowała w mediach społecznościowych zbiór wspomnień, w tym czarno-białą fotkę, której nigdy wcześniej nie pokazała.

Monika Olejnik to ikona TVN. Tak wyglądała na początku kariery

Dziennikarka rozpoczęła pracę w Polskim Radiu na początku lat 80. W 1987 roku była jedną z reprezentantek mediów na miejscy katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim, a dwa lata później wspierała "Solidarność" w przełomowych wyborach do sejmu kontraktowego. Po przemianach związała się z telewizją TVN, gdzie od 1997 roku - z krótką przerwą - prowadzi program "Kropka nad i". To właśnie ten format przyniósł jej największą rozpoznawalność.

W 2026 roku serwis TVN24 obchodzi swoje 25-lecie. Z tej okazji liczni dziennikarze związani ze stacją wyruszyli w specjalną trasę po Polsce, a także podzielili się wspomnieniami z początków swojej pracy. Nostalgiczne zdjęcie z 2001 roku opublikowała Anita Werner. Ze wspomnieniami wyskoczyła też Monika Olejnik. W opublikowanym przez nią filmiku pojawiła się nawet czarno-biała fotografia z początków jej kariery. Stare zdjęcia dziennikarki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

"TVN24 nie spadł z kosmosu, ale sięga do kosmosu. 25. urodziny! Jesteśmy jak zespół rockowy w nieustannej trasie. Występujemy przez 24h na dobę - dookoła ciągle nowe fakty, radość, łzy, tragedia, szczęście, wybory, deszcz, mróz, upał - a my non stop na scenie wydarzeń" - napisała.

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Do dziś wywołuje wielkie kontrowersje. Lubi też się wystroić

Mimo upływu całych dekad 70-letnia dziennikarka wciąż mierzy się z rozmaitymi zarzutami krytyków. Nic dziwnego: jej styl prowadzenia rozmów jest mocno kontrowersyjny. Monika Olejnik ma też jednak licznych zwolenników. Nie można jej też odmówić imponującej formy i inspirowania kobiet w związku z walką z rakiem.

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Poza konfrontacyjnymi rozmowami w telewizji emocje budzi też sam styl Moniki Olejnik. W rozmowie z "Super Expressem" dziennikarka nie ukrywała, że lubi zwracać na siebie uwagę poprzez wygląd. Niedawno pozowała chociażby na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes.

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