ME siatkarek. Słowenia odwraca losy meczu w grupie A, co to oznacza dla Polek?

Zacięty pojedynek w mistrzostwach Europy siatkarek

Siatkarki Słowenii i Łotwy rozegrały pięciosetowy pojedynek w Stambule w ramach grupy A mistrzostw Europy. Spotkanie zakończyło się triumfem Słowenii 3:2, choć początkowo wydarzenia na parkiecie miały inny przebieg. Dwa pierwsze sety padły łupem Łotyszek, które wygrały 25:23 oraz 25:19. Później inicjatywę w meczu całkowicie przejęły reprezentantki Słowenii. Kolejne partie zakończyły się ich wysokimi zwycięstwami 25:15, 25:13, a tie-break wynikiem 15:12.

Czwarta przegrana w turnieju oznacza poważne konsekwencje dla reprezentacji Łotwy. Drużyna ta po porażce definitywnie straciła jakiekolwiek szanse na awans do 1/8 finału rozgrywek. Sytuacja ekipy ze Słowenii wygląda z kolei teraz znacznie bardziej optymistycznie. Odniosły one drugie zwycięstwo w tej fazie rywalizacji o mistrzostwo Starego Kontynentu. Dzięki temu wynikowi są już niezwykle blisko udziału w fazie pucharowej.

Kiedy swój następny mecz rozegrają Polki?

Kibice zgromadzeni w Stambule czekają obecnie na drugie starcie w grupie A. O godzinie 18:00 na parkiet wybiegną reprezentacje Turcji oraz Niemiec. Wynik tego meczu będzie uważnie obserwowany przez sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. Niemki i Turczynki to bowiem najbliższe rywalki polskich zawodniczek w walce o cenne punkty w tabeli. W środę nasze reprezentantki mają zaplanowany dzień pełnego odpoczynku od gry.

Biało-czerwone powrócą do bezpośredniej rywalizacji o punkty w czwartek. Wtedy właśnie odbędzie się starcie polskiej kadry z zespołem z Niemiec, które zaplanowano na godzinę 15:00. Dzień później nasze siatkarki czeka niezwykle trudne wyzwanie w fazie grupowej turnieju. W piątek o 18:00 Polki zmierzą się z potężną drużyną narodową Turcji. Piątkowe przeciwniczki to aktualne obrończynie mistrzowskiego tytułu w tej dyscyplinie.