Michał Wiśniewski i Doda wymieniają komplementy. Przez lata sobie kibicowali

Wśród dobrych kolegów z branży Doda konsekwentnie od lat wymienia właśnie tego wokalistę. Michał Wiśniewski z zespołem Ich Troje przetarł młodszej artystce szlaki, jeśli chodzi o podbicie rynku muzycznego i masę kontrowersji. Po latach łączą ich dobre relacje, a ostatnio czerwonowłosy muzyk przemówił przy okazji premiery serialu dokumentalnego "Doda". Artystka wkrótce mu odpowiedziała. Milutko?
Michał Wiśniewski podsumowuje Dodę. "Jest na szczycie"
Zarówno Wiśniewski pojawił się na jubileuszowym koncercie Dody, jak i piosenkarka wystąpiła u jego boku na 25-leciu zespołu Ich Troje. Duet bardzo emocjonujących całą Polskę artystów od lat okazuje sobie sympatię i nie inaczej było po premierze serialu dokumentalnego "Doda". Zabierając głos, Michał Wiśniewski podkreślił, że film ukazuje drogę artystki od kilkuletniego talentu z Ciechanowa do wielkiej gwiazdy, którą jest obecnie.
"Z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób. Jest to fantastyczny dokument, który przedstawia rzeczywistość przejścia drogi od kilkuletniej dziewczynki do miejsca, w którym Dorota dzisiaj jest. Chyba nie podlega żadnej wątpliwości, czy lubicie Dodę, czy nie lubicie Dody, [...], że Dorota jest na szczycie" - powiedział.
Wiśniewski nie ukrywa, że dobrze życzy Dodzie i kibicuje jej w zawodowych przedsięwzięciach. Życzy jej chociażby powodzenia w przygotowaniach do wielkiego koncertu na PGE Narodowym w 2027 roku.
"Z niczego bardziej się nie cieszę, jak z tego, że ktoś się rozwija i spełnia swoje marzenia" - dodał.
Piosenkarka odpowiedziała. Posypały się sympatyczne epitety
Nie trzeba było długo czekać, by na nagranie z wypowiedzią lidera Ich Troje zareagowała sama piosenkarka. Doda zamieściła komentarz, w którym nie omieszkała skomplementować Wiśniewskiego oraz podkreślić jego dobrą postawę życiową. Z wpisu możemy też wywnioskować, że od samego początku swojej kariery muzycznej gwiazda podziwiała charyzmatycznego wokalistę w jego osiągnięciach oraz podejściu do show biznesu.
"Poznałam Cię jako nastolatka, mając 17 lat, i do tej pory jesteś jedną z KILKU osób w naszej branży, która jest nie zazdrosna, nie ma kompleksów, jest szczera, nie jest zawistna i dobrze życzy! Abstrahując od Twojej wielkiej charyzmy scenicznej i tego, jak bardzo chciałam ci kiedyś estradowo dorównać, jesteś PO PROSTU DOBRYM człowiekiem, który ma serce na miejscu i honor tam, gdzie trzeba. Dlatego tu tak bardzo pasujesz i nie pasujesz" - odpowiedziała wylewnie Doda.
Przypomnijmy, że w ostatniej rozmowie z Eska.pl Doda wróciła wspomnieniami do słynnej edycji Sopot Festival w 2005 roku. To tam nastąpił przełom w jej karierze, gdy wywalczyła nagrodę publiczności, a swoistą kompromitacją zakończył się start Mandaryny z hitem "Ev'ry night", drugiej żony Wiśniewskiego.
