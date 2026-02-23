Łukasz Jurkowski drwi z unijnych przepisów. Jego nagranie wywołało lawinę komentarzy

Od 1 lipca 2024 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje wymóg trwałego przytwierdzania nakrętek do butelek. Nowe regulacje, obejmujące również zastąpienie plastiku papierowymi słomkami, wciąż budzą emocje wśród konsumentów. Zupełnie inaczej wygląda rzeczywistość w Azji, co nie umknęło uwadze Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego. Sportowiec przebywa obecnie w Tajlandii, gdzie po zakończonym w lutym obozie treningowym postanowił przedłużyć swój pobyt.

Kacper Tomasiak wyróżniony we Włoszech. Spotkało to wcześniej tylko Małysza

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Prowokacja "Jurasa" i reakcja internautów

Były zawodnik KSW rozpoczął tydzień od internetowej prowokacji, która okazała się niezwykle skuteczna. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak ostentacyjnie odrywa nakrętkę od butelki z napojem, a następnie pije go przez plastikową rurkę. W ten sposób nawiązał do standardów, które w Polsce odeszły już do lamusa, bezpośrednio zaczepiając unijnych urzędników.

„Pozdro z Tajlandii do UE” – napisał zaczepnie „Juras” pod filmikiem w social mediach.

Materiał wideo błyskawicznie wywołał lawinę komentarzy. Wielu odbiorców nie potraktowało zachowania komentatora sportowego jako niewinnego żartu. Pojawiły się głosy krytyczne, wskazujące na szerszy kontekst problemu śmieci w krajach azjatyckich oraz trudne warunki życia lokalnej ludności.

Koniec igrzysk we Włoszech. Zaskakująca nieobecność podczas ceremonii

„Możesz tam zostać, jeśli to Ci przeszkadza. Nie zapomnij podpytać ludzi na miejscu ile zarabiają, ile pracują i pokaż zdjęcia, gdzie te śmieci leżą” – czytamy w jednej z najpopularniejszych odpowiedzi.

Wobec narastającej krytyki głos zabrał sam zainteresowany. Jurkowski wyjaśnił, że jego celem nie była polityczna debata, lecz humorystyczne zwrócenie uwagi na różnice w codziennym życiu. Podkreślił, że publikacja miała charakter żartobliwy, choć przyznał, co sądzi o niektórych ekologicznych rozwiązaniach forsowanych w Europie.

„Papierowe słomki to bzdura totalna. Nakrętki mi specjalnie nie przeszkadzają. Tak dla uściślenia. Post żartobliwy. Ja mam w du*** to totalnie. Bawi jednak napinka twiterrowiczów. No ludzieeeeee” – wytłumaczył już pod filmikiem słynny zawodnik i komentator MMA.