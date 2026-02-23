19-latek z kluczami do nowego mieszkania. Sponsor złamał dla niego żelazną zasadę

Kacper Tomasiak zapisał się w historii jako pierwszy polski mężczyzna z trzema krążkami jednych zimowych igrzysk.

Deweloper PROFBUD odszedł od sztywnej reguły przyznawania lokali wyłącznie za złoto.

Młody zawodnik otrzyma klucze do nieruchomości na osiedlu współtworzonym przez kapitana kadry piłkarskiej.

Wyjaśniamy kulisy tej nietypowej decyzji sponsora polskiej reprezentacji.

Niezwykłe osiągnięcie na włoskiej ziemi

Występ biało-czerwonych na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zostanie zapamiętany głównie dzięki postawie jednego nastolatka. Kacper Tomasiak w wieku zaledwie 19 lat dokonał rzeczy bez precedensu, przywożąc do kraju aż trzy krążki: dwa srebrne oraz jeden brązowy.

Ten rezultat pozwolił mu wejść do panteonu polskiego sportu i zrównać się z takimi legendami jak Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak czy Justyna Kowalczyk. Skoczek jest pierwszym mężczyzną w naszych dziejach, który stanął na podium trzy razy podczas jednej imprezy tej rangi. Co więcej, w XXI wieku żaden inny europejski sportowiec w tym wieku nie zdobył trzech medali na jednych igrzyskach.

Wyjątek od reguły i nagroda

Do tej pory deweloper PROFBUD, wspierający Polską Reprezentację Olimpijską, trzymał się zasady "mieszkanie za złoto", ustanowionej po igrzyskach w Paryżu. Wybitna postawa młodego zawodnika skłoniła jednak zarząd firmy do rewizji tego postanowienia. Zdecydowano się na docenienie determinacji 19-latka poprzez przekazanie mu nieruchomości, mimo braku miejsca na najwyższym stopniu podium.

„Z wielkimi emocjami obserwowaliśmy wszystkie występy biało-czerwonych. Trzy olimpijskie medale, niezależnie od ich koloru, niewątpliwie wiele ważą w wymiarze sportowego wysiłku, dlatego ponownie wychodzimy naprzeciw olimpijczykom decyzją prosto z serca, doceniając nie tylko złoto, lecz przede wszystkim historyczne osiągnięcie i postawę. Kacper udowodnił, że pomimo bardzo młodego wieku, ta presja go zmobilizowała. Pokazał waleczność i determinację. Taka postawa nas ujęła i z radością podjęliśmy decyzję o przekazaniu mieszkania naszemu wybitnemu skoczkowi” – mówi Paweł Malinowski, założyciel i Prezes PROFBUD.

Sam zainteresowany nie krył emocji po otrzymaniu tej wiadomości, podkreślając wagę takiego wyróżnienia na początku kariery.

Kacper Tomasiak, rozmowa "Super Expressu" ze srebrnym medalistą olimpijskim

„Mieszkanie od sponsora to dla mnie nie tylko nagroda za wynik sportowy, ale też sygnał, że ktoś dostrzega mój potencjał i chce wspierać mnie w dalszym rozwoju. Jestem za to bardzo wdzięczny i zmotywowany, by dalej reprezentować Polskę na najwyższym poziomie” – dodaje Kacper Tomasiak.

Sąsiedztwo gwiazd pod Warszawą

Nagrodą dla skoczka jest dwupokojowy lokal na terenie inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Osiedle to powstaje w podwarszawskiej Lesznowoli, tuż przy granicy z Ursynowem, a współinwestorem projektu jest Robert Lewandowski.

Jest to kolejny etap wsparcia udzielanego naszym reprezentantom przez firmę deweloperską. Wcześniej własne "M" w tej lokalizacji zapewniły sobie medalistki z Paryża: Aleksandra Mirosław, Julia Szeremeta, Klaudia Zwolińska oraz Daria Pikulik. Kompleks ma w założeniu promować wartości olimpijskie, czego wyrazem będzie planowana Aleja Polskich Mistrzów Sportu.