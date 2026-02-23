Nie żyje Mirosław Krawczyk. Aktor miał 72 lata

Sobotni poranek przyniósł przygnębiające wieści dla miłośników teatru. Media obiegła informacja o śmierci Mirosława Krawczyka, który 21 lutego na zawsze zszedł ze sceny życia. Artysta przez dekady był filarem gdańskiego Teatru Wybrzeże. To właśnie koledzy z teatralnych desek przekazali tę smutną wiadomość, żegnając przyjaciela, z którym dzielili garderobę i blaski reflektorów.

„Z przykrością informujemy o śmierci wybitnego aktora Mirosława Krawczyka. [...] Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu” - przekazano na profilu teatru.

Prywatnie Mirosław Krawczyk tworzył aktorski duet z Marią Mielnikow. Owocem ich miłości jest Mikołaj Krawczyk, który poszedł w ślady rodziców i zyskał ogólnopolską sławę dzięki roli Pawła w serialu „Pierwsza Miłość”. Co ciekawe, rodzice aktora również pojawili się w tej produkcji Polsatu, tworząc swoistą rodzinną sagę na ekranie.

To właśnie na planie tego serialu Mikołaj poznał Anetę Zając. Para była ze sobą przez siedem lat i w 2011 roku powitała na świecie bliźnięta. Choć ich drogi rozeszły się na początku 2012 roku w atmosferze medialnego szumu, aktorka zawsze dbała o to, by synowie mieli dobry kontakt z dziadkami. Po odejściu Mirosława Krawczyka, Aneta zamieściła na Instagramie pamiątkowe zdjęcie aktora z wnukami, wykonane podczas wycieczki do Gdańska. Do fotografii dołączyła krótki, ale niezwykle wymowny podpis: „Dziadek Mirek”.

Mirosław Krawczyk rozkwitał na deskach teatrów

Aktor urodził się 7 grudnia 1953 roku w Olkuszu. Swoje pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Krakowie, gdzie w 1978 roku ukończył Wydział Aktorski PWST. Niedługo potem zadebiutował w spektaklu „Damy i huzary” w reżyserii Jana Machulskiego na scenie Teatru Śląskiego.

W Katowicach spędził osiem lat, by następnie przenieść się do Teatru Wybrzeże w Gdańsku, z którym związany był niemal do końca swoich dni. Jego talent nie ograniczał się jednak tylko do teatru. Przez całą karierę występował również przed kamerami telewizyjnymi i kinowymi, zostawiając po sobie bogaty dorobek artystyczny.

