Myślisz o tańszym urlopie na wiosnę? Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wraca z programem „Bon Warmia Mazury 2026”, przeznaczając na ten cel aż 2 miliony złotych. To realna szansa na obniżenie kosztów wyjazdu, ale by z niej skorzystać, trzeba znać zasady i działać szybko.

Program ma dwa cele: wesprzeć lokalne hotele i pensjonaty poza szczytem sezonu oraz zachęcić turystów do odkrywania Krainy Tysiąca Jezior wiosną. Pieniądze zostaną rozdysponowane w formie cyfrowych bonów, a o ich przyznaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Nawet 500 zł w Twojej kieszeni. Od czego zależy kwota?

Wysokość dofinansowania nie jest stała. Zależy od standardu obiektu, w którym zdecydujesz się spędzić co najmniej dwie noce. Im wyższa kategoria hotelu, tym większy zastrzyk gotówki otrzymasz.

Dla osób, które nie zdążą załapać się na limitowaną pulę bonów kwotowych, przewidziano nagrodę pocieszenia. Będzie to nielimitowany bon rabatowy, który uprawnia do 10% zniżki w każdym obiekcie partnerskim.

Kategoria obiektu Wysokość dofinansowania Hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe 500 zł Hotele jedno- i dwugwiazdkowe, pensjonaty, motele, wille, zamki 300 zł Wszystkie obiekty partnerskie programu Rabat 10% (dla tych, którzy nie zdobędą bonu kwotowego)

Decydują minuty. Kluczowe daty i zasady

Akcja startuje 27 lutego 2026 roku, ale przygotowania warto zacząć wcześniej. System przyznawania bonów działa na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, a doświadczenia z poprzednich edycji pokazują, że pula rozchodzi się w kilka minut. Zapisz te daty, by nie przegapić swojej szansy.

Etap Termin Co trzeba zrobić? Rejestracja konta Od 23 lutego 2026 r. Załóż konto na stronie bonwarmiamazury.pl, by oszczędzić czas. Start naboru (Godzina "zero") 27 lutego 2026 r., godz. 11:00 Bądź na stronie i generuj bon. To wtedy decydują się losy dofinansowania! Realizacja bonu 2 marca – 17 maja 2026 r. Wykorzystaj dofinansowanie w wybranym obiekcie.

Pula środków została podzielona na trzy miesiące, co daje kilka szans na zdobycie wsparcia. Najwięcej pieniędzy, bo aż 1 milion złotych, przeznaczono na kwiecień.

Mazury, jakich nie znacie. Starowierska wieś skrywa tajemnicę

Jak zdobyć bon krok po kroku? To prostsze, niż myślisz

Procedura jest w pełni cyfrowa i wymaga kilku prostych kroków. Warto przygotować się wcześniej, aby w dniu startu naboru skupić się już tylko na wygenerowaniu bonu.

Załóż Kartę Sympatyka Warmii i Mazur. Można to zrobić bezpłatnie w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej regionu.

Można to zrobić bezpłatnie w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej regionu. Zarejestruj się w systemie programu. Od 23 lutego wejdź na stronę bonwarmiamazury.pl i załóż konto użytkownika.

Od 23 lutego wejdź na stronę bonwarmiamazury.pl i załóż konto użytkownika. Bądź gotów 27 lutego o 11:00. Zaloguj się na swoje konto tuż przed godziną "zero" i odświeżaj stronę, by jak najszybciej wygenerować swój unikalny bon z kodem QR.

Zaloguj się na swoje konto tuż przed godziną "zero" i odświeżaj stronę, by jak najszybciej wygenerować swój unikalny bon z kodem QR. Pokaż bon w hotelu. Podczas meldowania się w wybranym obiekcie okaż obsłudze swój cyfrowy bon. Kwota rachunku zostanie automatycznie obniżona o jego wartość.

Na co uważać? Ważne wyłączenia i haczyki

Program ma swoje ograniczenia, o których warto pamiętać, planując wyjazd. Zignorowanie ich może sprawić, że bon przepadnie.

Tylko rezerwacje bezpośrednie: Bonu nie można zrealizować, jeśli nocleg został zarezerwowany przez portale pośredniczące, takie jak Booking.com, Expedia czy Airbnb. Należy kontaktować się bezpośrednio z hotelem.

Wyłączone terminy (tzw. blackout dates): Program ma na celu wsparcie turystyki w okresach mniejszego ruchu. Dlatego bonu nie wykorzystasz w Wielkanoc (4–6 kwietnia 2026 r.) oraz podczas majówki (1–3 maja 2026 r.).

Pełna lista hoteli i pensjonatów biorących udział w akcji zostanie opublikowana na stronie programu po 20 lutego 2026 roku.