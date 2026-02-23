Córka Katarzyny Dowbor oficjalnie zmieniła nazwisko. To symbol nowego rozdziału

Maria Bugdalska, do niedawna znana jako Maria Dowbor-Baczyńska, to córka jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, Katarzyny Dowbor, oraz redaktora naczelnego "Polityki", Jerzego Baczyńskiego. 27-latka, która ma duszę artystki, jakiś czas temu powiedziała sakramentalne "tak" socjologowi Janowi Bugdalskiemu. Okazuje się, że ta życiowa zmiana pociągnęła za sobą decyzję o przyjęciu nazwiska męża, co w świecie artystycznym nie zawsze jest oczywistym wyborem.

Rewolucja w dokumentach i w sercu

Dla Marii ślub był nie tylko formalnością, ale momentem przełomowym, który idealnie zrymował się z jej potrzebą zmian. W rozmowie na antenie Radia Nowy Świat, w audycji Jarosława Mikołajewskiego, opowiedziała o kulisach tego wydarzenia i emocjach, jakie mu towarzyszyły.

Ślub się wydarzył po drodze, w ciągu tych dwóch lat od wydania tomiku. Bardzo szczęśliwe wydarzenie w moim życiu, które się wiąże właśnie ze zmianą, na którą czekałam

- wyznała Maria w radiowym eterze.

Nowy tomik, nowy podpis na okładce

Jej literacki debiut, tomik "Chwasty ukryte", trafił do rąk czytelników jeszcze pod nazwiskiem Dowbor-Baczyńska. Teraz jednak poetka zamierza pisać kolejne rozdziały swojej kariery jako Maria Bugdalska. Artystka nie ukrywa, że nowa tożsamość ma dla niej głębokie znaczenie symboliczne i chce, aby ta przemiana była widoczna również dla odbiorców jej sztuki.

Wolałabym już publikować pod swoim aktualnym nazwiskiem, ze względu na to, że zmiana nazwiska też znaczy dla mnie bardzo wiele. Przypomina mi wiele wydarzeń, które w moim życiu wyznaczyły zmiany i bardzo bym chciała, by ta zmiana była także widziana dla czytelników

- podkreśliła w wywiadzie.

Katarzyna Dowbor pęka z dumy

Niezależnie od nazwiska na okładce, największą fanką twórczości Marii pozostaje jej mama. Katarzyna Dowbor nie kryła wzruszenia, gdy światło dzienne ujrzał pierwszy zbiór wierszy jej córki, dzieląc się radością w mediach społecznościowych.

"Chwasty ukryte" - pierwszy tomik poezji mojej córki Marysi. Ale nie ostatni! Jestem dumna!

Obecnie trwają prace nad drugim tomikiem zatytułowanym "Cztery wersy". Choć Maria ma solidne wykształcenie akademickie – studiowała psychologię, socjologię i antropologię – to właśnie w poezji odnajduje prawdziwe spełnienie. Aby ułatwić czytelnikom nawigację w tej nowej sytuacji, autorka nie wyklucza, że przez pewien czas będzie posługiwać się nazwiskiem panieńskim jako dopiskiem, by fani jej pióra nie zgubili tropu.

