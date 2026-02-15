Doda - koncert na PGE Narodowym. Znamy szczegóły! [DATA, CENY BILETÓW]

Przez wiele lat Doda wspominała o tym, że chciałaby dać największy koncert w karierze na Stadionie Narodowym. Wielu fanów podzielało to marzenie, wyczekując tego projektu z wypiekami na twarzy. Na początku 2026 roku artystka w jednym z wywiadów stworzyła dla swoich sympatyków bingo, w którym dwie z trzech opcji były prawdą. Po premierze nowego singla jasne stało się to, że faktycznie Doda ma w planach show na Narodowym. Po jego oficjalnym ogłoszeniu w walentynki poznaliśmy szczegóły, jak i ruszyła sprzedaż biletów.

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

Po premierze nowego, bardzo osobistego singla "Pamiętnik" fani oczekiwali kolejnych niespodzianek ze strony artystki. Według jej noworocznego binga, do końca roku powinna wyjść za mąż lub ogłosić koncert na Stadionie Narodowym. Doda ujawniła wszystko w swoim stylu! Wystrojona w suknię ślubną pokazała w walentynki swojego "ukochanego", czyli właśnie PGE Narodowy w Warszawie. Piosenkarka oficjalnie zapowiedziała koncert. To nie przypadek, że zrobiła to 14 lutego. Kolejnego dnia, w którym ruszyła sprzedaż biletów, gwiazda obchodzi swoje urodziny.

Kiedy odbędzie się koncert Dody na PGE Narodowym? Wydarzenie zaplanowano na 7 sierpnia 2027 roku.

"To będzie koncert, który albo pamięta się przez całe życie, albo żałuje, że się na nim nie było! Dziś są moje urodziny i najlepszym prezentem, jaki możecie mi zrobić, jest zakup biletu na mój przyszłoroczny koncert" - powiedziała piosenkarka, dodając, że wymarzone show to kulminacja ponad dwóch dekad jej kariery oraz rozpoczęcie nowego rozdziału.

Ceny biletów - ile trzeba zapłacić? Gdzie kupić? Sprzedaż już ruszyła

Choć do widowiska pozostało jeszcze półtora roku, wejściówki można kupować już teraz. Bilety są dostępne na platformie biletserwis.pl. Jak prezentują się ceny? Najtańsze bilety na wysokie trybuny kat. II kosztują 267,05 zł, a na niskie trybuny kat. I - 365,15 zł. Koncert będzie można też podziwiać z płyty stadionu. Tam ceny rozpoczynają się od 277,95 zł. Na show Dody będzie można też wybrać się z wejściówką VIP. Jej koszt to już jednak 926,50 zł.

Doda - PGE Narodowy 2027. To oni wyreżyserują jej show

Organizatorzy poinformowali już, kto będzie odpowiadać za realizację koncertu Dody w sierpniu 2027 roku. Reżyserami show zostali Gabriel Dubé-Dupuis, znany m.in. z Cirque du Soleil, oraz Sebastian Gonciarz - doświadczony w reżyserowaniu rozmaitych widowisk telewizyjnych i teatralnych. Choć Doda nie ukrywa, że sama uwielbia kreować spektakularne występy i zarządzać przygotowaniami, to zawsze liczy na wsparcie profesjonalnej ekipy. Opowiedziała o tym co nie co w ostatniej rozmowie z Kasią Węsierską dla Radia ESKA. Możecie ją obejrzeć na naszym kanale w serwisie YouTube.

Warto przypomnieć, że 20 lutego odbędzie się premiera trzyodcinkowego serialu dokumentalnego "DODA" na platformie Prime Video.