Michał Szpak odwołał występ w Sopocie. Organizatorzy przerwali milczenie

Michał Szpak uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej branży rozrywkowej, a jego sceniczne kreacje regularnie budzą ogromne emocje. Wokalista miał być jednym z głównych punktów programu tegorocznego Polsat Hit Festiwal 2026, prezentując utwór z repertuaru nieżyjącej już gwiazdy. Ku zdumieniu publiczności zgromadzonej w Operze Leśnej i przed ekranami, artysta w ogóle nie wyszedł na scenę. Jego miejsce zajęła inna popularna piosenkarka. Telewizja opublikowała jedynie zdawkowe oświadczenie, sam muzyk wciąż milczy, a miłośnicy jego talentu nie kryją niepokoju.

Hołd dla zmarłych artystów na Polsat Hit Festiwal 2026. To tu miał zaśpiewać Michał Szpak

Harmonogram tegorocznego festiwalu telewizji Polsat przypominał formułę poprzednich edycji. Piątkowy wieczór upłynął pod znakiem radiowych przebojów ostatnich miesięcy, jubileuszów oraz muzycznego hołdu dla Krzysztofa Krawczyka z okazji piątej rocznicy jego śmierci. Sobota w Operze Leśnej rozpoczęła się od tanecznej prywatki, po której nastąpił bardzo sentymentalny segment. Podczas koncertu zatytułowanego „Zostawili nam piosenki” gwiazdy przypomniały utwory zmarłych legend polskiej estrady. Właśnie w tej części miał zaprezentować się Michał Szpak, ale ostatecznie nie pojawił się na deskach amfiteatru. Jak podaje portal "Kozaczek", za kulisami miał zapanować chaos organizacyjny.

"Produkcja nagle otrzymała listę artystów bez Michała Szpaka. On miał zaśpiewać w drugiej części koncertu 'Zostawili nam piosenki'. Miał być wisienką na torcie sopockiego festiwalu. Organizatorzy nabrali wody w usta i nikt nie chce niczego komentować. Nikt nic nikomu nie wytłumaczył i to jest właśnie w tym wszystkim najbardziej dziwne… Niektórzy nawet się śmieją za kulisami, że to z powodu faktu, że w Sopocie są mewy, a nie szpaki" - czytamy.

Julia Wieniawa uratowała sytuację? Gwiazda ujawniła kulisy

Wiele wskazuje na to, że repertuar nieobecnego wokalisty przejęła Julia Wieniawa. Aktorka i piosenkarka chętnie relacjonowała w mediach społecznościowych swoje przygotowania do występu na sopockiej scenie. Na jednym z opublikowanych materiałów wideo przyznała, że dopiero przed chwilą dowiedziała się o konieczności wykonania trzech, a nie dwóch utworów. Publiczność z zachwytem oceniała jej festiwalowe stylizacje oraz interpretację przeboju „Gdzie ci mężczyźni”. Oglądając jej występ, praktycznie nikt z widzów nie zorientował się, że jedno z tych wykonań było najprawdopodobniej efektem nagłego zastępstwa za wielkiego nieobecnego tego wieczoru.

Dlaczego Michał Szpak zniknął z festiwalu? Polsat wydał komunikat

W odpowiedzi na lawinę pytań ze strony zaniepokojonych sympatyków Michała Szpaka, stacja Polsat zdecydowała się na oszczędny komunikat. Organizatorzy Polsat Hit Festiwal 2026 oficjalnie poinformowali, że powodem odwołania występu wokalisty w ostatniej chwili były problemy zdrowotne. Sam piosenkarz do tej pory nie odniósł się do zaistniałej sytuacji, przez co dokładne przyczyny jego absencji wciąż pozostają tajemnicą. Fanom pozostaje cierpliwie czekać na stanowisko idola i życzyć mu szybkiego powrotu do pełni sił.

