Quebonafide postarzał się o kilkadziesiąt lat! Festiwalowicze go nie rozpoznali [WIDEO]

NN
2026-07-26 21:06

Quebonafide to już przeszłość teraz nadszedł... Dziadzionafide. Popularny raper pojawił się w niedzielę na Łódź Summer Festival i zaskoczył zgromadzony tłum, który początkowo go nie rozpoznał. Co stoi za tą spektakularną metamorfozą? Już tłumaczymy.

Ucharakteryzowany na staruszka Quebonafide w garniturze rozdaje lody. O jego metamorfozie przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Radio Eska/ Instagram

Quebonafide zupełnie nie do poznania. Zaskoczył na Łódź Summer Festival

Na Łódzkich Błoniach trwa właśnie ostatni dzień tegorocznej edycji Łódź Summer Festival. Na scenie występują dziś m.in. Tede, Mata, Pezet i Sean Paul, ale dużo zamieszania narobił raper Quebonafide wyglądający jak staruszek.

Quebo pojawił się w tłumie podczas festiwalu i początkowo nie został nawet rozpoznany. Wszystko za sprawą niecodziennej stylówki - garniaka, którego pozazdrościłby mu niejeden zbliżający się do emerytury nauczyciel, gigantycznych okularów "jak denka od słoików" w stylu lat '80 oraz... siwej brody i peruki.

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Wielki debiut Dziadzionafide

Skąd ta nagła zmiana stylówki? Spokojnie, Quebonafide nie trafił do żadnego wehikułu czasu ani nie brał udziału w wybitnie nieudanym eksperymencie naukowym, przez który w mig postarzał się o kilkadziesiąt lat. Jego pojawienie się na Łódź Summer Festival 2026 to przygotowana akcja promocyjna.

Wczoraj w sieci sklepów Żabka zadebiutowały lody Miss Ti o smaku bubble tea, a taki towar trzeba przecież odpowiedniio wypromować. Quebonafide przebrał się zatem za dziadka - Dziadzionafide - i zaskoczył łódzkich festiwalowiczy, gdy w towarzystwie ochroniarzy pojawił się na evencie i zaczął rozdawać lody. Zgromadzeni początkowo go nie rozpoznali, ale gdy już stało się jasne, że to Quebo, akcja okazała się być strzałem w dziesiątkę. 

Mówią, żeby nie brać słodyczy od nieznajomych, ale ten starszy pan kogoś nam przypomina

Nie mogłam uwierzyć jak mnie mijał

Ja bym nie poznał że to jest Quebo

- piszą rozbawieni internauci.

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Quebonafide