Quebonafide postarzał się o kilkadziesiąt lat! Festiwalowicze go nie rozpoznali [WIDEO]

Quebonafide zupełnie nie do poznania. Zaskoczył na Łódź Summer Festival

Na Łódzkich Błoniach trwa właśnie ostatni dzień tegorocznej edycji Łódź Summer Festival. Na scenie występują dziś m.in. Tede, Mata, Pezet i Sean Paul, ale dużo zamieszania narobił raper Quebonafide wyglądający jak staruszek.

Quebo pojawił się w tłumie podczas festiwalu i początkowo nie został nawet rozpoznany. Wszystko za sprawą niecodziennej stylówki - garniaka, którego pozazdrościłby mu niejeden zbliżający się do emerytury nauczyciel, gigantycznych okularów "jak denka od słoików" w stylu lat '80 oraz... siwej brody i peruki.

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Wielki debiut Dziadzionafide

Skąd ta nagła zmiana stylówki? Spokojnie, Quebonafide nie trafił do żadnego wehikułu czasu ani nie brał udziału w wybitnie nieudanym eksperymencie naukowym, przez który w mig postarzał się o kilkadziesiąt lat. Jego pojawienie się na Łódź Summer Festival 2026 to przygotowana akcja promocyjna.

Wczoraj w sieci sklepów Żabka zadebiutowały lody Miss Ti o smaku bubble tea, a taki towar trzeba przecież odpowiedniio wypromować. Quebonafide przebrał się zatem za dziadka - Dziadzionafide - i zaskoczył łódzkich festiwalowiczy, gdy w towarzystwie ochroniarzy pojawił się na evencie i zaczął rozdawać lody. Zgromadzeni początkowo go nie rozpoznali, ale gdy już stało się jasne, że to Quebo, akcja okazała się być strzałem w dziesiątkę.

Mówią, żeby nie brać słodyczy od nieznajomych, ale ten starszy pan kogoś nam przypomina

Nie mogłam uwierzyć jak mnie mijał

Ja bym nie poznał że to jest Quebo

- piszą rozbawieni internauci.

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