Porażka Rakowa z Wisłą Płock. Trener Dawid Kroczek ocenia debiutantów

Spokojna ocena trenera po porażce

Porażka 1:2 z Wisłą Płock wywołała sporo zastrzeżeń co do gry drużyny, jednak trener Rakowa Częstochowa, Dawid Kroczek, nie krytykował swoich piłkarzy na pomeczowej konferencji. Według niego zespół niepotrzebnie pozwolił gościom przejąć inicjatywę w początkowej fazie meczu.

Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy drużyna straciła drugiego gola krótko po przerwie. Szkoleniowiec zwrócił uwagę na błędy debiutantów, wykazując jednocześnie wyrozumiałość dla młodego bramkarza i oceniając występ Jerzego Napieraja, który zastąpił Stratosa Svarnasa.

"Strata bramki trochę nas obudziła, ale krótko po przerwie padł drugi gol i sytuacja była bardzo trudna. Błąd naszego młodego bramkarza, który dziś miał okazję na debiut w ekstraklasie - cóż, tak czasem bywa. To dla niego było duże przeżycie. Lepiej spisał się drugi debiutant, Jurek Napieraj, który wszedł w trudnym momencie za Stratosa Svarnasa. Jemu też przytrafił się błąd w końcówce, ale zdołał go naprawić."

Co zdecydowało o wygranej gości?

Trener Rakowa podkreślił, że kluczowym problemem jego zespołu był brak wygrywanych pojedynków jeden na jednego, co uniemożliwiło stworzenie dogodnych sytuacji bramkowych. Z kolei szkoleniowiec Wisły Płock, Adam Majewski, był bardzo zadowolony z rezultatu.

Majewski zaznaczył, że jego zespół kontrolował mecz po objęciu prowadzenia 2:0, jednak rzut karny dla Rakowa zmienił dynamikę spotkania. Dodał również, że gospodarze przeważali w drugiej połowie, ale nie potrafili przełożyć tego na realne zagrożenie pod bramką przeciwnika.

"Jeśli nie wygrywa się pojedynków jeden na jednego, to trudno stworzyć sytuacje bramkowe. A tego nam dzisiaj zabrakło."