Turniej ATP w Estoril. Kto wywalczył swój pierwszy tytuł w karierze

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-26 21:44

Tegoroczny turniej ATP w Estoril przyniósł historyczne rozstrzygnięcia dla młodych zawodników. Finałowy mecz turnieju ATP w Estoril zakończył się trzysetowym starciem, po którym reprezentant Francji mógł świętować najważniejsze zwycięstwo w swoim sportowym życiu.

Ręka tenisisty uderzająca rakietą w piłkę na mączce. O finale turnieju ATP w Estoril przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty uderzająca rakietą w piłkę na korcie ziemnym, wokół której unosi się pomarańczowy pył.

Historyczny triumf w finałowym starciu

Francuski tenisista Luca Van Assche zwyciężył w finale turnieju ATP 250 rozgrywanego na kortach w portugalskim Estoril. Francuz pokonał rozstawionego z numerem czwartym Belga Alexandra Blockxa wynikiem 6:4, 4:6, 7:5.

Dla francuskiego gracza jest to pierwszy singlowy tytuł wywalczony w dotychczasowej karierze. Obaj tenisiści rywalizowali na tym etapie rozgrywek po raz pierwszy, zaliczając debiut w decydującej rundzie turnieju tej lub wyższej rangi.

Jak poradzili sobie polscy tenisiści?

W obecnej edycji portugalskiej imprezy nie wystąpił żaden reprezentant Polski w drabince singlowej. Z kolei w rywalizacji deblistów polski tenisista Jan Zieliński oraz partnerujący mu Brytyjczyk Luke Johnson odpadli już w pierwszej rundzie zawodów.

Dla porównania warto przypomnieć, że w 2024 roku zwycięzcą turnieju w Estoril został Hubert Hurkacz. Był to wówczas jeden z ważniejszych przystanków w kalendarzu najlepszego polskiego zawodnika.