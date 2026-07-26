Turniej ATP w Estoril. Kto wywalczył swój pierwszy tytuł w karierze

Historyczny triumf w finałowym starciu

Francuski tenisista Luca Van Assche zwyciężył w finale turnieju ATP 250 rozgrywanego na kortach w portugalskim Estoril. Francuz pokonał rozstawionego z numerem czwartym Belga Alexandra Blockxa wynikiem 6:4, 4:6, 7:5.

Dla francuskiego gracza jest to pierwszy singlowy tytuł wywalczony w dotychczasowej karierze. Obaj tenisiści rywalizowali na tym etapie rozgrywek po raz pierwszy, zaliczając debiut w decydującej rundzie turnieju tej lub wyższej rangi.

Jak poradzili sobie polscy tenisiści?

W obecnej edycji portugalskiej imprezy nie wystąpił żaden reprezentant Polski w drabince singlowej. Z kolei w rywalizacji deblistów polski tenisista Jan Zieliński oraz partnerujący mu Brytyjczyk Luke Johnson odpadli już w pierwszej rundzie zawodów.

Dla porównania warto przypomnieć, że w 2024 roku zwycięzcą turnieju w Estoril został Hubert Hurkacz. Był to wówczas jeden z ważniejszych przystanków w kalendarzu najlepszego polskiego zawodnika.