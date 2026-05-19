Michał Szpak w szoku po Eurowizji. Tak skomentował punkty dla Szemplińskiej

Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji był wieczorem pełnym elektryzujących emocji, który zgromadził przed telewizorami miliony widzów na całym świecie. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray", kończąc udział na dwunastym miejscu. Artystkę wspierał Michał Szpak, który dekadę temu sam wystąpił na Eurowizji. Nie krył jednak zaskoczenia wynikami głosowania...

Eurowizja 2026 z polskim sukcesem. Alicja Szemplińska zachwyciła jury

W konkursowym głosowaniu Polska w końcu doczekała się sukcesu jurorskiego. Alicja Szemplińska - choć początkowo typowana do braku awansu do finału - przeszła przez półfinał jak burza. Artystka wygrała głosowanie jury w półfinale, a w ostatecznym rozrachunku usłyszała "12 punktów dla Polski" czterokrotnie i zajęła - najlepsze od 1994 roku - siódme miejsce w głosowaniu jurorów. Po dodaniu do 133 punktów kolejnych 17 oczek od telewidzów, Alicja zajęła łącznie dwunaste miejsce, ex aequo z Ochmanem piąty najlepszy wynik w historii Polaków na Eurowizji.

20

Michał Szpak zareagował na wynik Polski. Sam był doceniony przez widzów

Z kibicowaniem polskiej reprezentantce nie krył się Michał Szpak. Wokalista, który reprezentował Polskę na Eurowizji w 2016 roku z kultowym "Color of Your Life", planował powrót na 10-lecie z numerem "Fire". Zrezygnował jednak ze zgłoszenia z powodów światopoglądowych, ale mimo to trzymał kciuki za Alicję. Warto przypomnieć, że jego los potoczył się zupełnie inaczej: jurorzy przyznali mu tylko 7 punktów, co dało przedostatnie miejsce. Trzecia lokata wśród publiczności z 222 punktami przesunęła go na miejsce ósme. Tym samym, Szpak nie mógł się nadziwić, że tym razem Polsce nie poszło najlepiej w międzynarodowym televotingu.

"17 punktów?!" - napisał krótko zdziwiony wokalista, podsumowując to, co poczuło wielu widzów, poznając punkty od telewidzów dla Polski.

Alicja zdobyła oczka od Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Włoch, Litwy oraz Reszty Świata, czyli widzów w krajach nieuczestniczących w Eurowizji. Niewątpliwie jednak - płynące jak rzeka punkty od jury to znakomite zwieńczenie wielu lat polskich starań o docenienie przez zawodowców.

Sonda Słuchacie twórczości Michała Szpaka? Tak! Nie