Jedna z gwiazd "Rancza" nie wróci w nowych odcinkach. Słowa serialowej Wioletki rozwiewają wątpliwości

Spis treści Elżbieta Romanowska nie wróci w nowym sezonie "Rancza"

"Ranczo" to kultowy polski serial wielbiony przez tysiące fanów, a zbliżająca się premiera 11. sezonu budzi olbrzymie emocje. Większość obsady wraca w nowych odcinkach, zabraknie jednak kilku znajomych twarzy. Magdalena Waligórska-Lisiecka, kreująca postać Wioletki, potwierdziła to, czego obawiali się widzowie - jedna z aktorek nie bierze udziału w wielkim powrocie. Nie zobaczymy już Joli.

Ilona Ostrowska o powrocie "Rancza". Widzów czeka spore ZASKOCZENIE | Wywiady ESKA

Elżbieta Romanowska nie wróci w nowym sezonie "Rancza"

Pogłoski o tym, że Elżbieta Romanowska może nie wrócić w nowych odcinkach "Rancza" krążyły po sieci już od dłuższego czasu. Sama aktorka jakiś czas temu wspominała, że nikt się do niej nie odezwał i istnieje ryzyko, że jej bohaterka Jola zwyczajnie się nie pojawi.

Mam wrażenie, że taka informacja pojawia się przynajmniej raz na dwa lata. Ja nie mam takich informacji. Może moja postać nie jest przewidziana w tej kontynuacji. Czy to się wydarzy? Zobaczymy - powiedziała w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

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I choć jej słowa nie przesądzały ostatecznie losu ekranowej Joli - a wielu fanów zakładało, że Elżbieta Romanowska zwyczajnie nie chce przedwcześnie ujawniać swojego udziału - teraz sytuacja stała się jasna. Magdalena Waligórska-Lisiecka, serialowa Wioletka, potwierdziła w wywiadzie najgorsze obawy.

Chyba nie będzie Eli Romanowskiej - powiedziała aktorka w wywiadzie dla Kozaczka.

Z dobrych wieści - nowe odcinki "Rancza" mają nas ponoć zaskoczyć (a tak przynajmniej ujawniła nam w wywiadzie Ilona Ostrowska, serialowa Lucy) i porządnie rozbawić. "Jak przeczytałam finał, to się turlałam ze śmiechu" - dodała Magdalena Waligórska-Lisiecka.

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