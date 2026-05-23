Tatiana Okupnik zaszokowała w Sopocie. Ten jeden dodatek wywołał burzę

Tatiana Okupnik szokuje na festiwalu w Sopocie

Impreza w Sopocie niezmiennie gromadzi na scenie najważniejsze postaci z telewizji i muzyki. Wiadomo, że obok piosenek i występów artystycznych, to właśnie stylizacje gości bardzo często wywołują ożywione dyskusje w internecie. W bieżącym roku na czerwonym dywanie absolutnie wyróżniała się Tatiana Okupnik. Gwiazda znana ze swoich niecodziennych wyborów w kwestii ubioru, tym razem również założyła kreację, obok której nie można było przejść obojętnie.

Tatiana Okupnik zaskakuje lateksem i kontrowersyjnym pejczem

Piosenkarka pokazała się w bardzo odważnym, ciemnym wydaniu, łączącym skórę oraz lateks z teatralnymi detalami, co nadało jej występowi stricte sceniczny, wyrazisty klimat. Uwagę wszystkich przykuł pewien bardzo odważny element tej kompozycji, który z jednej strony stanowił dla wielu artystyczną formę przekazu, a z drugiej został oceniony jako zbyt dziwny na typowy festiwal muzyczny. Okazało się, że Tatiana Okupnik przypięła do swojej kreacji długi, skórzany ogon przypominający pejcz.

Od wielu lat piosenkarka udowadnia, że nie obawia się żadnych wizerunkowych eksperymentów i lubi przełamywać pewne narzucone ramy. Wszyscy doskonale wiedzą, że wygląd gwiazd muzyki wielokrotnie staje się swoistym balansem pomiędzy sztuką, a klasyczną modą. Pozostaje jednak otwarte pytanie, czy taki dodatek jak wspomniany ogon, był trafionym pomysłem w tej konkretnej sytuacji.

