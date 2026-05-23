Julia Wieniawa błyszczy elegancją w Sopocie. Trudno oderwać wzrok od dodatków!

Polsat Hit Festiwal to jedno z najważniejszych wydarzeń na muzycznej mapie Polski, które co roku przyciąga tłumy przed ekrany, ale także rzesze artystów na scenę. Podczas drugiego dnia imprezy zaprezentowała się Julia Wieniawa. Młoda artystka zdecydowała się jednak nie uczestniczyć w rozrywkowej części sopockiej prywatki, a w bardziej refleksyjnym fragmencie tego wieczoru. Do okazji dobrała wymowną kreację.

Julia Wieniawa na Polsat Hit Festiwal. Uwagę zwraca liczna biżuteria

Aktorka i wokalistka pojawiła się w Sopocie, biorąc udział w koncercie „Zostawili nam piosenki”. Podczas festiwalu artyści tradycyjnie już uczczą pamięć nieżyjących już kolegów z branży, których twórczość nadal rezonuje w sercach słuchaczy. Julia Wieniawa zaprezentowała się w Operze Leśnej w ponadczasowej, czarno-białej kreacji. Jej elegancki strój uzupełniało czarne obuwie oraz bardzo widoczna biżuteria. Uwagę przyciągał lśniący naszyjnik, a także dwie pary bransoletek i pierścionków zdobiących jej dłonie. Pod zdjęciami na Instagramie jej wygląd doceniła inna piosenkarka, Cleo, pisząc krótko: „Klasa”. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

18

Polsat Hit Festiwal. Wielkie emocje w Operze Leśnej w Sopocie

Tegoroczna edycja festiwalu ponownie zagwarantowała widzom ogrom wrażeń. Polsat Hit Festiwal powrócił do słynnej Opery Leśnej, goszcząc zarówno ikony polskiej muzyki, jak i debiutantów. Telewizja Polsat przygotowała bogaty harmonogram koncertów na okres 22-24 maja.

W piątek, 22 maja, publiczność usłyszała hity ostatnich miesięcy, w tym premierowe wykonanie telewizyjne utworu „Mamacita” przez Justynę Steczkowską i Skolima. Swoje 15-lecie obchodziła grupa Enej, a muzycy Kombii – Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk – celebrowali pół wieku wspólnego grania. Wieczór zamknął koncert „Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat”, będący hołdem dla zmarłego piosenkarza.

W sobotę 23 maja zorganizowano dwa sentymentalne wydarzenia: „Gdzie się podziały tamte prywatki” oraz „Zostawili nam piosenki”.

Z kolei w niedzielę 24 maja sopocką scenę opanują najlepsi polscy komicy. „Sopocki Hit Kabaretowy. Tu i teraz” ma zapewnić widzom mnóstwo śmiechu. Początek transmisji w Polsacie zaplanowano na 19:55.

Sonda Lubisz twórczość muzyczną Julii Wieniawy? Tak Nie Może być