Mandaryna wygra "Taniec z Gwiazdami" dzięki powrotowi do Wiśniewskiego? Ibisz ocenia

"Taniec z Gwiazdami" zmienia kariery celebrytów

Nie ulega wątpliwości, że "Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów typu talent show w historii polskiej telewizji. Przez wszystkie wyemitowane dotychczas edycje przewinęła się masa polskich celebrytów - wielu z nich pomogło to rozwinąć skrzydła w show-biznesie, innym zaś... znaleźć nowego partnera tudzież partnerkę.

Uważam, że to jest program, który po prostu kosmicznie wpływa na kariery innych osób, naszych gwiazd i one potem zaczynają swoją nową drogę - nowy oddech i nowe życie zawodowe. Myślę, że na każdą osobę tak dobrze działa ten program - skomentował w rozmowie z RMF FM prowadzący TzG Krzysztof Ibisz.

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Mandaryna wygra "Taniec z Gwiazdami" dzięki związkowi z Michałem Wiśniewskim?

Mimo niekwestionowanego talentu tanecznego Mandaryna zawsze kojarzona była jako żona Michała Wiśniewskiego. Gdy rozpoczynała karierę wokalną, wielu zarzucało jej nepotyzm, twierdząc, że mogła wydać płytę i wystąpić na festiwalu w Sopocie (2005 r.) dlatego, że ma znanego męża. Nikt chyba zatem nie jest zdziwiony, że 20 lat później podobne zarzuty powracają.

Niedawno Mandaryna i Michał Wiśniewski ogłosili, że znów są razem. A tak się składa, że Marta będzie jedną z uczestniczek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie zmierzy się m.in. z Heleną Englert, Izabelą Kuną i Krzysztofem Kwiatkowskim. Zdaniem niektórych związek z liderem Ich Troje zapewni Mandarynie dodatkowe głosy, dzięki którym może wygrać program. W rozmowie z RMF FM Krzysztof Ibisz został poproszony o komentarz. Odrzekł:

Wydaje mi się, że jak ktoś jest otwarty i szczery wobec innych, to zawsze dodaje.

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