Wziął ślub z Duą Lipą, teraz zagra w spektakularnym serialu. Zapowiedź robi wrażenie

Podczas panelu na Comic-Conie w San Diego, czyli jednym z najważniejszych eventów branży filmowej, Callum Turner zaprezentował pierwszy teaser wyczekiwanego serialu science fiction "Neuromancer", opartego na wielokrotnie nagradzanej powieści Williama Gibsona o tym samym tytule. W obsadzie znaleźli się również Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard i Clémence Poésy.

Callum Turner w "Neuromancer". O czym opowie serial?

"Neuromancer" opowiada historię Case'a (Callum Turner), utalentowanego, lecz życiowo poturbowanego superhakera, który wraz ze swoją partnerką Molly (Briana Middleton), bezwzględną zabójczynią zwaną "razor girl,” zostaje wciągnięty w sieć cyfrowego szpiegostwa i przestępczych intryg. Ich celem jest przeprowadzenie śmiałego skoku na potężną korporacyjną dynastię skrywającą mroczne tajemnice. Obsadę tworzą także Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields oraz Isabella Pappas.

"Neuromancer" - teaser

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Adaptacja cenionej książki

Debiutancka powieść Williama Gibsona "Neuromancer" uznawana jest za jedno z pierwszych i najważniejszych dzieł gatunku cyberpunk. Książka zdobyła liczne prestiżowe nagrody, w tym Nebula Award, Philip K. Dick Award oraz Hugo Award. Stanowi ona pierwszy tom trylogii "Sprawl", na którą składają się także powieści "Count Zero" i "Mona Lisa Overdrive".

"Neuromancer" - kiedy premiera serialu?

Dziesięcioodcinkowy serial "Neuromancer" z Callumem Turnerem i Brianą Middleton w rolach głównych, zadebiutuje w piątek, 22 stycznia 2027 r.

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