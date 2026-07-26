Sylwia Dekiert chwali się urlopem w Chorwacji. Fani patrzą tylko na jedno

Sylwia Dekiert na wakacjach w Chorwacji

Popularna prezenterka podzieliła się w sieci najnowszymi fotografiami prosto z urlopu w słonecznej Chorwacji, czym wywołała spore poruszenie wśród fanów. Dziennikarka sportowa TVP relaksuje się nad wodą, korzystając z pięknej pogody. Pod opublikowanymi zdjęciami napisała krótko: „Wakacje na Adriatyku”. Na zamieszczonych fotografiach widać ją pływającą po morzu łodzią motorową, oczywiście ubraną w dwuczęściowy strój kąpielowy.

Patrząc na figurę 47-letniej Sylwii Dekiert, można odnieść wrażenie, że bez najmniejszego problemu sprawdziłaby się w zawodach fitness. Wytrenowane ciało i promienny uśmiech sprawiają, że męska część publiczności nie szczędzi jej komplementów. Z kolei dla wielu kobiet postawa dziennikarki stanowi świetny przykład i motywację do dbania o własne zdrowie i wygląd.

Czas na siłowni czyli moje chwile dla siebie. Treningi wciśnięte między pracę a domowe obowiązki, ale po 5 latach regularnych ćwiczeń, nie wyobrażam sobie już życia bez tych przyjemności - pisała Sylwia Dekiert, prezentując kolejne zdjęcia z treningów.

GALERIA: Sylwia Dekiert pokazuje wyrzeźbione ciało