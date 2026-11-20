Nowy duet chce podbić Eurowizję. W teledysku kroją tort piłą łańcuchową

Na polskiej scenie muzycznej pojawił się nowy, wybuchowy duet. Atomic Bears, bo o nich mowa, wchodzą na rynek z mocnym gitarowym riffem i singlem "All My Fortunes". Zespół od razu postawił sobie ambitny cel i zgłosił swój debiutancki utwór do polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Damsko-męski duet nie zamierza grać grzecznego popu. Ich muzyka to bezkompromisowa mieszanka rocka, synth-popu i arena popu, w której słychać energię lat 80. i 90., ale podaną we współczesny, niepokorny sposób. Jak sami zapowiadają, w ich świecie jest głośno, intensywnie i bez oglądania się za siebie.

"All My Fortunes": luksus, chaos i artystyczna demolka

Równie dużo co w muzyce, dzieje się w warstwie wizualnej. Teledysk do "All My Fortunes", wyreżyserowany przez Olgę Czyżykiewicz, to prawdziwa jazda bez trzymanki. Zaczyna się od wystawnych wnętrz i eleganckiego przyjęcia, które błyskawicznie wymyka się spod kontroli.

W pewnym momencie na ekranie pojawia się… piła łańcuchowa, którą krojony jest tort. Spaghetti przestaje być daniem, a elegancki bankiet zamienia się w pole artystycznej demolki. W świecie Atomic Bears haute couture spotyka się z groteską, a luksus z totalnym chaosem. Za tą przewrotną estetyką stoi konkretny przekaz: nie warto spędzać życia przy stole, do którego ktoś inny wyznaczył nam miejsce.

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Inspiracje Roxette i Army of Lovers

Muzyka duetu to zderzenie mocnych gitar, elektronicznych beatów i refrenów, które trudno wyrzucić z głowy. Zespół czerpie z czasów, gdy pop nie bał się wielkich melodii i teatralnych gestów. Wśród inspiracji twórcy wymieniają takie formacje jak Roxette, Army of Lovers czy Aqua, ale podkreślają, że nie próbują odtwarzać przeszłości.

Sam utwór "All My Fortunes" to muzyczna opowieść o konfrontacji z własnymi lękami i ograniczeniami. Mówi o odwadze, by zawalczyć o siebie i przestać przejmować się oczekiwaniami innych. Za ekspresyjny, mocny wokal odpowiada Magda, z kolei Paweł wnosi do utworów melorecytację i chłodniejszą, sceniczną charyzmę.

Autor: E-muzyka/ Materiały prasowe

Kim są członkowie Atomic Bears?

Za projektem stoją dwie osoby o różnych artystycznych historiach. Wokalistką duetu jest Magda, którą widzowie mogą kojarzyć z programu "The Voice of Poland". Jest ona związana z muzyką od dzieciństwa i pracuje jako trenerka wokalna.

Drugą połową zespołu jest Paweł, który od lat produkuje projekty artystyczne i wydarzenia w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Choć ma ogromne doświadczenie w branży kreatywnej, Atomic Bears to jego debiut po drugiej stronie sceny. Teraz oboje łączą siły w projekcie, który od początku stawia na wyrazistość i odwagę.

Jak zapowiadają twórcy, "All My Fortunes" to dopiero pierwsza odsłona ich muzycznego świata, który ma międzynarodowe ambicje. W końcu nie co dzień na scenie pojawia się miś z piłą łańcuchową.

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