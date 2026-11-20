W sobotę o godzinie 20.15 piłkarze Wisły zmierzą się w Radomiu z Radomiakiem w meczu 15. kolejki ekstraklasy. Krakowski zespół zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów. Podopieczni Mariusza Jopa aż 21 z nich wywalczyli na własnym stadionie, ponieważ nie odnieśli w tym sezonie ani jednego wyjazdowego zwycięstwa.

Dotychczasowa historia spotkań obu drużyn przemawia na korzyść gospodarzy, którzy wygrali wszystkie cztery pojedynki z krakowianami. Szczególnie dotkliwa dla gości była porażka 2:4 z wiosny 2022 roku, która przypieczętowała spadek Wisły z ekstraklasy.

„Nie rozmawialiśmy z drużyną na ten temat. Jesteśmy teraz w innym miejscu, mamy inny skład, tak samo, jak Radomiak. W futbolu pięć lat to historia. Takie informacje mają tylko statystyczne znaczenie” – stwierdził Mariusz Jop.

Trener krakowskiego zespołu przyznał, że bardziej uwiera go brak wyjazdowych zwycięstw.

„Były takie mecze, że byliśmy bliscy wygranej. Kolejna szansa przed nami w sobotę. Jesteśmy dobrze nastawieni. Ostatnio na treningach zwracaliśmy uwagę na rzeczy, które mogą być istotne podczas spotkań wyjazdowych” – wyjawił.

Forma Radomiaka i przygotowania krakowskiego zespołu.

Radomiak plasuje się na 14. pozycji z dorobkiem 14 punktów. Zespół prowadzony przez Johna Carvera wygrał dwa ostatnie spotkania, pokonując 3:1 Śląsk Wrocław oraz 2:0 na wyjeździe Koronę Kielce.

„Widać, że ten zespół robi postępy pod kierunkiem trenera Carvera. Ma spory potencjał ofensywny, ale oczywiście ma też swoje słabsze strony. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, będziemy chcieli wykorzystać elementy, w których Radomiak nie czuje się najlepiej” – zapowiedział Jop.

W trakcie przerwy reprezentacyjnej krakowianie wygrali 3:0 w sparingu z pierwszoligową Stalą Rzeszów. Mariusz Jop sprawdzał zawodników na nowych pozycjach w związku z kontuzją Jemesa Igbekeme oraz zagrożeniem kilku graczy pauzą za żółte kartki. W kadrze U-21 przebywali Marcel Łubik, Jakub Krzyżanowski i Kacper Duda.

„Wrócili cali, zdrowi, w dobrych nastrojach. W pierwszym meczu z Norwegią zagrali wszyscy, z dobrym efektem - Kacper z bramką, "Krzyżu" w debiucie zaliczył bardzo dobry występ, pokazał swoje atuty, wygrywał pojedynki, był bliski asysty. Marcel tradycyjnie bronił na dobrym poziomie. W drugim meczu z Serbią tylko Duda grał przez 20 minut, pozostali mieli wolne, mogli się zregenerować, złapać trochę hiszpańskiego słońca” – podkreślił szkoleniowiec.

Sytuacja kadrowa Wisły poprawia się przed sobotnim meczem. Urazy Dario Grujcica i Juliusa Ertlthalera z derbowego starcia z Cracovią nie okazały się groźne. Do treningów wrócili skrzydłowi Maciej Kuziemka i Elie Youan, a ten drugi powinien znaleźć się w składzie na wyjazd do Radomia.