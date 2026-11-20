Polskie tenisistki przegrywają we Włocławku ze Szwedkami 0:1 w meczu o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup. W pierwszym pojedynku Gina Feistel uległa Kajsie Rinaldo Persson wynikiem 4:6, 2:6. Reprezentantka Szwecji jest najwyżej notowaną zawodniczką w swojej kadrze i zajmuje 228. pozycję w rankingu WTA, natomiast Polka plasuje się na 279. miejscu.

Osłabiony skład reprezentacji Polski.

Z różnych przyczyn w zestawieniu zabrakło pięciu najwyżej notowanych Polek: Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, Magdy Linette, Magdaleny Fręch oraz Katarzyny Kawy. Wobec tych nieobecności liderką zespołu została sklasyfikowana na 144. pozycji Martyna Kubka. Jeszcze w piątek zmierzy się ona z Caijsą Wildą Hennemann, która zajmuje 248. miejsce w rankingu WTA.

Kadrę Polski uzupełniają Linda Klimovicova i Weronika Falkowska. Na sobotę zaplanowano spotkanie deblowe oraz jeden lub dwa pojedynki singlowe. Zwyciężczynie całej rywalizacji zagrają w kwietniu 2027 roku o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.