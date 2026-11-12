Iza Kuna faworyzowana przez jury? Iwona Pavlović wyjaśniła, skąd tak wysokie noty dla aktorki

19. edycja "Tańca z Gwiazdami" wchodzi w decydującą fazę. Przed nami ćwierćfinał show, a w grze pozostało wciąż sześć par, czyli połowa stawki. Jedną z gwiazd, które pozostały w wyścigu o Kryształową Kulę, jest aktorka Izabela Kuna. Jej występy to nie tylko popis tanecznych umiejętności, ale również aktorskich. Widzowie węszą jednak spisek i regularnie zarzucają jurorom show faworyzowanie gwiazdy. Co na to Iwona Pavlović?

Izabela Kuna w "Tańcu z Gwiazdami"

W ostatnim wyemitowanym odcinku Czarna Mamba wcale nie była tak łagodna dla Izabeli Kuny. Przewodnicząca składu jurorskiego przyznała aktorce osiem punktów, co jak na ten etap wcale nie jest bardzo wysoką notą. W rozmowie z Eską Iwona Pavlović wyjaśniła, co zachwyca ją w popularnej aktorce.

No dzisiaj ode mnie miała najniższą notę, nie miała takiej wysokiej noty. Wiesz co, to jest bardzo trudny temat, nie wiem, czy mamy czas, żebym się rozwinęła. Powiem ci, że patrząc na ostatnie lata, nie pamiętam takiej artystki, która z takim warsztatem tanecznym, jaki ma, z taką techniką tańca, jaką ma – nie do końca zawsze właśnie idealną – po prostu bardzo działała na nas tą emocją, tym czymś. Nie wiem, czy pamiętasz, zadałam pytanie przy Izie i to mnie nurtuje cały czas. Jak jest turniej tańca, to ja nie mam wątpliwości, co ja oceniam. To jest turniej, to jest sport: 1, 2, 3, 5, 10 i tu w ogóle nie mamy wątpliwości. W programie "Taniec z gwiazdami" nie do końca. Staram trzymać tych kryteriów, ale jednak to jest program rozrywkowy i czasami trzeba mrugnąć i do widza - powiedziała.

Legenda "Tańca z Gwiazdami" przyznała, że wpływ na taki, a nie inny odbiór Kuny, może mieć aura, jaką roztacza w studiu, przy bezpośrednim kontakcie.

Ivona Pavlović doświadczyła biedy

Iwona Pavlović zachwyca się Izabelą Kuną

Przewodnicząca jury wyjaśniła, dlaczego mimo niedoskonałości technicznych Iza Kuna budzi tak pozytywne emocje. Pavlović podkreśliła jednak, że w ostatnim odcinku zabrakło jej tanecznego efektu, stąd niższa niż zazwyczaj punktacja.

W przypadku Izy być może cały czas się trochę mruga, ale tak ona na nas tutaj działa. Ja mam wrażenie, że to przez ekran nie zawsze się przebija, ale ta bezpośrednia jej relacja z nami tak wpływa. Dzisiaj z kolei przyznaję, że nie oczarowało mnie to, ponieważ uważam, że cały występ był zdominowany przez śpiew i przez muzykę. Iza dała radę, że to wszystko było okej, ale mam wrażenie, że tutaj ten słabszy warsztat taneczny troszkę zadecydował, że bardziej działała na nas muzyka niż na to, co się działo na parkiecie.