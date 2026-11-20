Uznawana za jedną z najatrakcyjniejszych zawodniczek na świecie Anastasia Potapova udała się na dłuższy wypoczynek, między innymi na malowniczych Malediwach. Na swoim profilu na Instagramie systematycznie zamieszcza stamtąd nowe ujęcia, które błyskawicznie zdobywają popularność w sieci i budzą ogromne emocje wśród jej obserwatorów. Sportsmenka niemal bez przerwy pozuje w strojach kąpielowych i prezentuje nienaganną sylwetkę, stanowiącą efekt wieloletniej pracy na korcie oraz siłowni. Doskonała forma fizyczna tenisistki sprawia, że pod każdą publikacją fani z całego świata zasypują ją setkami komplementów, otwarcie podziwiając jej urodę!

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Anastasia Potapova w bikini na wakacjach. Fani nazywają ją „najpiękniejszą tenisistką”

Wypoczynek nad Oceanem Indyjskim nie ogranicza się w przypadku Potapovej wyłącznie do leżenia na jasnych plażach i słonecznych sesji zdjęciowych. Zawodniczka zdecydowała się na aktywne urozmaicenie urlopu, czym mogła zaskoczyć swoich obserwatorów, publikując relację z... wyprawy wędkarskiej! Łowienie ryb na otwartym akwenie odsłoniło zupełnie nowe oblicze 25-letniej tenisistki, a zaprezentowane przez nią okazy wywarły na kibicach niemałe wrażenie.

Ożywione dyskusje pod wpisami sportsmenki dotyczą również jej życia uczuciowego. Komentujący często nawiązują do sfery prywatnej i określają jej partnera, holenderskiego tenisistę Tallona Griekspoora, mianem prawdziwego szczęściarza u boku „najpiękniejszej tenisistki w stawce”. Relacja tej dwójki od dawna budzi spore zainteresowanie mediów oraz wywołuje emocje, szczególnie w kontekście wcześniejszego rozwodu Potapovej po zaledwie roku małżeństwa. Obecnie oboje wykorzystują przerwę w rozgrywkach na pełną regenerację sił przed nowymi wyzwaniami sportowymi, które rozpoczną się wraz z nadejściem nowego roku!