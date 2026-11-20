Sylwia Przybysz, urodzona w 1998 roku w Ciechanowie, to polska piosenkarka, influencerka i twórczyni internetowa. Popularność zdobyła dzięki publikowaniu coverów na YouTube oraz udziałowi w projekcie Young Stars, debiutując albumem "Plan". Przez lata wydała kilka płyt, jednak największą rozpoznawalność zyskała w mediach społecznościowych jako gwiazda TikToka i Instagrama. Prywatnie jest żoną youtubera Jana Dąbrowskiego, z którym ma trzy córki.

W październiku 2026 wydała książkę pt. "Rozgrywka". Jest to literatura młodzieżowa, która kręci się wokół hokeja. Poniżej krótki opis fabuły.

Ellie Foster zaczyna studia w Hartford Lane College u boku brata Connora, licząc, że ucieknie od bolesnej przeszłości i wieloletniej tajemnicy. Tam poznaje Luke'a Collinsa - kapitana drużyny hokejowej, który sam mierzy się z rodzinną tragedią i konfliktem z Connorem. Między nimi rodzi się uczucie, ale Ellie trudno komukolwiek zaufać. Czy miłość przetrwa, gdy przeszłość znów da o sobie znać?

Redakcja eska.pl otrzymała egzemplarz do recenzji. Ostrzegamy, poniższy tekst może zawierać spojlery z książki.

Zacznijmy od pozytywów, bo one też są

Hokej na świecie obecnie staje się coraz popularniejszy. Jednym z powodów była najpierw emisja serialu "Heated Riverly", a później "Off Campus". Jak się okazało - i na polskim podwórku jedna z osób podjęła się napisania książki na ten temat. Czytałam już sporo romansów sportowych, szczególnie hokejowych. Widziałam też ten sport na żywo. Byłam bardzo zaciekawiona pozycją od Sylwii Przybysz.

Jak wspominałam wcześniej, to literatura skierowana do młodzieży, ale powyżej 16. roku życia. Na początku wydawnictwo ostrzega, co może zawierać książka. Czytając ją faktycznie można poczuć, kto był głównym odbiorcą tej serii. Zdania nie były za skomplikowane, co momentami można uznać za plus. Pojawiało się sporo dialogów, przez co czytało się jeszcze szybciej, chociaż... opisy męskie były według mnie momentami naprawdę bardzo dobre. Potrafiłam zrozumieć Luke'a, jego przekaz, historię i uczucia. Nawet jeżeli się z nimi zgadzałam, to były one często dobrze wyjaśniane.

Fabuła również momentami mnie zaskakiwała, szczególnie decyzje wielu bohaterów. Nie wydawały się one takie oczywiste, jak w przypadku większości romansów.

Największy plus książki? Wydanie. Choć postawiono na prostotę, to książka została wydana naprawdę bardzo ładnie. Sama okładka ma delikatne wypuklenia, a rysunki zostały stworzone przez grafika. Zobaczycie je w galerii zdjęć. Były one nie tylko przy niektórych momentach książki, ale również przy każdym rozdziale.

I to tyle z plusów...

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A teraz to, co się nie podobało

Może przez to, że czytałam już wiele romansów, mam trochę większe oczekiwania od książek, nawet młodzieżowych, dlatego mam kilka zarzutów do "Rozgrywki".

Pierwszy dotyczy głębi bohaterów. Jak Luke miał naprawdę ciekawe opisy, tak większość z nich nie wywołała we mnie żadnych emocji, a Ellie (główna postać) została napisana bardzo płasko i jednostajnie. Dostajemy momentami obraz "obrażonej księżniczki, która ma swoje problemy, ale często jej spojrzenie jest ważniejsze". Może zabiegiem autorki było stworzenie takiej postaci, która ma w prosty sposób wzbudzać sympatię, ale jednocześnie współczucie u czytelnika? Tak samo niestety spłycono wiele relacji. Nie jestem fanką tego, aby pokazywać, że po jednej rozmowie można być najlepszymi przyjaciółmi. A tu dostaliśmy dosłownie takie przypadki. Główna bohaterka po pierwszym zdaniu orzeka, że jej współlokatorka to już jej największa powiernica i przyjaciółka. Tak samo jak to, że ktoś przyjeżdża pocieszyć Ellie i po sekundzie wraca. Być może jednym z powodów takiego odbioru są dialogi, które momentami brzmiały nienaturalnie.

Kolejny mój dosyć spory zarzut to szybkość akcji. Pierwsze 170 stron = prawie dwa tygodnie życia bohaterów. Ellie szybko się zakochuje, oddaje miłosnym uniesieniom, a potem idzie w ramiona innego. Jako czytelnik momentami nie miałam tzw. oddechu, ale jednocześnie przez to wiele wątków zostało spłaszczonych. Zastanawiam się, czy nie dało się ich bardziej rozbudować, nawet kosztem rozbicia tego na dodatkowy tom, ale aby dostać więcej tych deali ze spotkań, czy gier. Raz bohaterka poszła na huczną imprezę, która trwała dwie strony. Zero interakcji z innymi. oprócz ówczesnego ukochanego. Tak samo jak to, że błyskawicznie dostaje się do uczelnianego medium i zostaje przypadkiem wysłana w zastępstwo na mecz ukochanej, hokejowej, miejskiej drużyny. Takich przypadków w tej książce dziejących się szybko jest o wiele więcej.

To, co miało potencjał i zostało niewykorzystane, to hokej. W dobie popularności romansów hokejowych, dostajemy naprawdę sporo książek wokół tego świata. Nie muszą być idealne, nie mają istniejących drużyn. Ale dostajemy kibiców, rozgrywki, wyjazdy. W "Rozgrywce" niestety tego było... bardzo mało. Niby Luke był kapitanem drużyny, niby Ellie pojawiła się w szatni na jednym ze spotkań, ale te mecze rozgrywały się czasami przez pół strony. Skupiono się za to na tym, że hokeiści są gorący i mają specyficzne dla oka rozgrywki.

Chcesz prostej młodzieżówki? Dobrze trafisz. Szukasz sportowego romansu? Tu może być trudno

Sylwia Przybysz mimo tego według mnie dobrze rokuje. Chce i ma zasoby, aby się rozwijać. Widać pomysł w książce, który warto pchnąć dalej. Trzeba tylko w to włożyć trochę więcej pracy. Może nawet rozpisać dokładnie relacje, co chcemy osiągnąć. Dać szansę tej historii, aby się potoczyła. Dać czytelnikowi trochę więcej tych opisów, międzyludzkich relacji. Jest tam wiele wątków, które w kolejnych tomach zasługują na większe rozwinięcie.