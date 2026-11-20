Kolizja w Warszawie. Kierowca groził rodzinie maczetą

Z relacji pokrzywdzonej wynika, że Toyota nadjeżdżająca z przeciwka z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z BMW, którym podróżowała cała rodzina. Kierowca Toyoty początkowo nie wysiadał z samochodu i za winną kolizji uznał kierującą BMW. Gdy dowiedział się, że wezwano policję, zaczął grozić zgłaszającej i jej mężowi. Chciał też odjechać z miejsca zdarzenia. Gdy świadkowie próbowali go zatrzymać, ruszył na nich z maczetą i zaczął im grozić, po czym uciekł.

Zatrzymanie 35-latka po groźbach z maczetą

Policjanci interweniujący po zgłoszeniu rozpoczęli poszukiwania sprawcy gróźb karalnych. W działania zaangażowali się również inni policjanci, a poczynione ustalenia pozwoliły ustalić tożsamość kierowcy. Kryminalni z komisariatu na Białołęce zatrzymali 35-latka w mieszkaniu na Pradze Północ. W jego samochodzie znaleźli maczetę o długości około 50 cm oraz pałkę teleskopową.

35-latek tymczasowo aresztowany. Usłyszał zarzuty gróźb i posiadania narkotyków

Podczas przeszukania w komisariacie kryminalni znaleźli przy zatrzymanym narkotyki ukryte w nogawce. Policjanci przewieźli 35-latka do szpitala, aby pobrać od niego krew do badań na obecność środków odurzających. W sprawie przesłuchano wielu świadków, a do materiału dowodowego dołączono nagranie z kamery samochodowej. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz posiadania narkotyków. Na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ policjanci doprowadzili 35-latka do sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Źródło: Policja.pl