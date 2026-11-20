Policjanci z Legnicy rozpracowywali proceder od miesięcy

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przez wiele miesięcy prowadzili czynności operacyjne. Analizowali zebrane informacje, weryfikowali ustalenia i sprawdzali powiązania między osobami, które mogły uczestniczyć w procederze. Ustalili, że podrobione preparaty były oferowane w internecie, a następnie wysyłane kurierem do odbiorców w Polsce i za granicą. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w związku z tym procederem nadano kilka tysięcy przesyłek.

Pięć przeszukań i dwoje zatrzymanych

Po ustaleniu miejsc związanych z nielegalną działalnością policjanci z Legnicy przygotowali skoordynowaną akcję. Niemal równocześnie przeprowadzono pięć przeszukań mieszkań w kilku województwach. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze oraz przedstawiciel Polskiej Agencji Antydopingowej. Zatrzymano 35-letniego mężczyznę i 21-letnią kobietę. Po wykonaniu czynności procesowych obie osoby zwolniono.

Blisko 3 tys. ampułek i 112 przesyłek zabezpieczonych przez policję

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 3 tys. ampułek podrobionych preparatów do iniekcji, 112 przesyłek kurierskich przygotowanych do wysyłki, telefony, sprzęt komputerowy i dokumentację. Wartość sfałszowanych produktów oszacowano na około milion złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty odpłatnego udostępniania sfałszowanych produktów leczniczych. Za ten czyn grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Policjanci analizują materiał dowodowy. W dalszym etapie postępowania planowane jest uzupełnienie zarzutów, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Policja ostrzega przed zakupem preparatów z niezweryfikowanych źródeł

Według policji zabezpieczone preparaty mogły wpływać między innymi na gospodarkę hormonalną, poziom glukozy we krwi i pigmentację skóry. Ich stosowanie może poważnie zagrozić zdrowiu, a nawet życiu, ponieważ nie wiadomo, jakie substancje rzeczywiście zawierają ani w jakich warunkach zostały wyprodukowane i przechowywane. Legniccy policjanci apelują o rozwagę podczas kupowania preparatów, zwłaszcza w internecie. Niska cena, zapewnienia sprzedawcy o skuteczności ani profesjonalnie wyglądające opakowanie nie gwarantują, że preparat jest oryginalny i bezpieczny.

Źródło: Policja.pl