Gwiazdy na 125-leciu warszawskiego Hotelu Bristol

Warszawski Hotel Bristol świętował w czwartek, 19 listopada, swoje 125-lecie, organizując z tej okazji huczny bal. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono przedstawicieli mediów, kultury oraz sztuki. Wśród gości wyróżniała się Małgorzata Socha w czarnej koronkowej kreacji, której tego wieczoru towarzyszył projektant Łukasz Jemioł. Na uroczystości bawili się także Joanna Kulig, Alicja Bachleda-Curuś, Maja Komorowska, Maciej Musiał, Mateusz Banasiuk oraz Robert Makłowicz.

Największą sensację wzbudzili jednak Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach, których wspólne pojawienie się na gali było dużym zaskoczeniem. Małżonkowie konsekwentnie unikają bowiem pozowania razem na ściankach i nie udzielają wspólnych wywiadów. Podczas czwartkowego jubileuszu zdecydowali się jednak złamać tę zasadę.

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Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach zachwycili stylizacjami

Małżonkowie zadbali o niezwykle szykowny wizerunek. Dziennikarka wybrała na tę okazję sięgającą niemal samej ziemi suknię w odcieniu złamanej bieli z koronkową fakturą i połyskującymi aplikacjami. Kreacja z łagodnie opadającymi na ramiona rękawami oraz subtelnie podkreśloną talią prezentowała się bardzo lekko. Jasną bazę stroju Kwaśniewska uzupełniła wielobarwnymi szpilkami i satynową torebką w tonacji szałwiowej zieleni.

Muzyk zdecydował się natomiast na sprawdzoną elegancję, zakładając klasyczny czarny smoking z satynowymi klapami, białą koszulę oraz czarną muchę. Stonowany ubiór Kuby Badacha świetnie współgrał z bogato zdobioną kreacją jego żony. Oboje prezentowali się na tyle wytwornie, że przypominali parę młodą gotową do wyjścia przed ołtarz.

Historia ich znajomości sięga 2009 roku i spotkania w studiu nagraniowym, choć zbliżyli się do siebie dopiero kilka miesięcy później na przyjęciu urodzinowym Doroty Szelągowskiej. Dokładnie trzy lata po pierwszym kontakcie Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach stanęli na ślubnym kobiercu, a wydarzenie to było szeroko komentowane przez wszystkie media.

Obecnie para bardzo chroni swoje życie osobiste i trzyma się z daleka od show-biznesowego zgiełku. Przez napięte kalendarze zawodowe małżonkowie wolą spędzać wolne chwile wyłącznie we dwoje. Jeżeli już decydują się uchylić rąbka tajemnicy ze swojej codzienności, robią to ściśle według własnych reguł.

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