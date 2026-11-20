Zatrzymania w Łodzi w sprawie grupy przestępczej

Rankiem 17 listopada 2026 roku policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili działania w czterech mieszkaniach w Łodzi. Działali w ramach śledztwa dotyczącego grupy, która miała zajmować się między innymi handlem narkotykami, rozbojami i zniszczeniami mienia. Celem działań było zatrzymanie kolejnych osób powiązanych z działalnością grupy oraz przeszukanie zajmowanych przez nie mieszkań. Czynności prowadzono na podstawie postanowienia Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi.

Zarzuty dla czterech zatrzymanych

Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby. Wszystkie jeszcze tego samego dnia usłyszały zarzuty. 37-letni mężczyzna i 32-letnia kobieta usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz handlu znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Przy 21-latce i 38-latku zabezpieczono środki odurzające. Oboje usłyszeli też zarzuty ich posiadania. Za te czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Policja wskazuje jednak, że zatrzymani mogli uczynić z działalności przestępczej stałe źródło dochodu, co może skutkować surowszą karą.

Źródło: Policja.pl