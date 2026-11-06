"Off Campus" wraca szybciej niż sądziliśmy. Jest data premiery 2. sezonu

W dobie dwu-, trzy-, a nawet pięcioletnich przerw pomiędzy sezonami, nikt chyba nie podejrzewał, że "Off Campus" - jeden z najgłośniejszych seriali tego roku - wróci już za kilka miesięcy. Tymczasem Prime Video sprawiło nam nie lada niespodziankę. Allie i Dean powrócą już najbliższej wiosny!

Mika Abdalla i Josh Heuston o "Off Campus" i adaptacji "Czwartego skrzydła" | Wywiad ESKA

"Off Campus" - data premiery 2. sezonu ogłoszona

Nowe odcinki "Off Campus" trafią do serwisu Prime Video dokładnie 28 kwietnia. Tym razem fabuła skupi się na miłosnych perypetiach Allie (Mika Abdalla) i Deana (Stephen Kalyn), czyli duetu, który podbił serca widzów w pierwszym sezonie.

Drugi sezon będzie adaptacją książki "The Score. Podbój" autorstwa Elle Kennedy, w której Allie przechodzi poważny kryzys. Koniec studiów majaczy już na horyzoncie, a ona nadal nie potrafi zdecydować, kim chce być "jak dorośnie". Do tego dochodzą jej miłosne rozterki - Allie zamierzała potraktować znajomość z Deanem jako wielorazowy, lecz jednak epizod. W końcu doskonale wie, że król przelotnych romansów nie jest kandydatem na partnera na całe życie. Dean musi więc udowodnić, że za pewnością siebie i sportową sławą kryje się coś więcej.

Do obsady "Off Campus" w drugim sezonie dołączyła Shay Rudolph jako Summer DiLaurentis, młodsza siostra Deana. Gwiazdy poprzedniej serii, w tym Ella Bright (Hannah) i Belmont Cameli (Garrett), powrócą w swoich rolach, zabraknie zaś Josh Heustona jako Justina.

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Nie tylko 2. sezon "Off Campus". Co jeszcze Prime Video pokaże w 2027 roku?

Prime Video ani myśli rezygnować z wywalczonego tytułu Mekki miłośników romansideł, zwłaszcza tych Young Adult. Jeszcze w tym miesiącu zobaczymy francuski serial "Campus Drivers", a w grudniu czeka nas wielki finał "Maxton Hall". Na przyszły rok zaplanowali zaś m.in. "Tell Me in Secret", czyli kontynuację "Tell Me Softly" na podstawie książki Mercedes Ron, drugą część "Love Me Love Me", "Naszą winę: Londyn" oraz głośną adaptację książek "Boys of Tommen". W 2027 roku mają też ruszyć zdjęcia do serialowego "Czwartego skrzydła", czyli serialu opartego na bestsellerowej serii romantasy pióra Rebekki Yarros. Słowem: nudzić się nie będziemy.

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