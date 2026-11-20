Przygotowania do Bożego Narodzenia często skupiają się na kuchni, łazience i salonie, ale w domu jest znacznie więcej miejsc wymagających uwagi.

Niektóre zabrudzenia gromadzą się w zakamarkach, do których na co dzień rzadko zaglądamy.

Warto zaplanować sprzątanie z wyprzedzeniem, aby uniknąć nerwowego szorowania mieszkania tuż przed przyjściem gości.

Kilka prostych czynności wykonanych wcześniej może sprawić, że przed samą Wigilią zostaną już tylko drobne poprawki.

Zacznij od miejsc, których nie widać na pierwszy rzut oka

Jednym z najczęściej pomijanych obszarów są przestrzenie za i pod meblami. Pod kanapą, łóżkiem czy komodą mogą gromadzić się kurz, sierść zwierząt i drobne zabrudzenia. Przed świętami warto odsunąć meble, o ile jest to bezpieczne i możliwe, a następnie dokładnie odkurzyć trudno dostępne miejsca.

Nie zapominaj również o przestrzeni nad szafami, górnych półkach i listwach przypodłogowych. To właśnie tam często osadza się kurz, którego nie zauważamy podczas codziennego sprzątania. Warto zacząć od takich powierzchni, ponieważ zabrudzenia mogą opadać niżej. Dzięki temu nie trzeba będzie ponownie myć podłogi po zakończeniu całej pracy.

Nowoczesny stroik świąteczny na Boże Narodzenie

Klamki, włączniki i uchwyty szafek wymagają uwagi

Podczas sprzątania łatwo skupić się na dużych powierzchniach, zapominając o elementach, których dotykamy każdego dnia. Klamki, włączniki światła, uchwyty szafek i piloty do telewizora mogą gromadzić zabrudzenia oraz ślady palców. Przed świętami warto przetrzeć je odpowiednim preparatem, pamiętając o zaleceniach producenta dotyczącymi materiału i sposobu czyszczenia.

Szczególną ostrożność należy zachować przy elementach elektrycznych. Nie wolno spryskiwać ich bezpośrednio płynem ani dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza włączników. Najbezpieczniej nanieść preparat na ściereczkę i delikatnie przetrzeć powierzchnię.

Nie odkładaj czyszczenia lodówki i piekarnika

Kuchnia przed świętami jest jednym z najbardziej zapracowanych pomieszczeń. Właśnie dlatego warto zająć się jej dokładniejszym sprzątaniem kilka dni wcześniej. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie zawartości lodówki, wyrzucenie przeterminowanych produktów i umycie półek oraz szuflad. Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć miejsce na świąteczne potrawy i zakupy.

Warto również zaplanować czyszczenie piekarnika. Przypalone resztki jedzenia i tłuszcz mogą być trudne do usunięcia, dlatego lepiej nie zostawiać tego zadania na ostatnią chwilę. Należy korzystać ze środków przeznaczonych do konkretnego rodzaju urządzenia i stosować się do instrukcji na opakowaniu. Nie wolno łączyć różnych preparatów czyszczących.

Firanki, koce i narzuty też potrzebują odświeżenia

Świąteczne porządki to dobry moment, aby przyjrzeć się tekstyliom, które znajdują się w salonie i sypialni. Firanki, zasłony, poszewki dekoracyjne, koce czy narzuty mogą gromadzić kurz i zapachy. Nie oznacza to, że wszystkie trzeba prać przed każdymi świętami, ale warto sprawdzić zalecenia na metkach i odświeżyć te, które tego wymagają.

Niektóre tkaniny potrzebują delikatnego programu lub prania ręcznego, dlatego nie warto wrzucać wszystkiego do pralki bez sprawdzenia składu i instrukcji pielęgnacji. Jeśli tekstylia są czyste, czasami wystarczy je wywietrzyć lub odświeżyć zgodnie z zaleceniami producenta.

Zaplanuj sprzątanie, zamiast robić wszystko w Wigilię

Największym błędem jest odkładanie wszystkich obowiązków na jeden dzień. Warto podzielić porządki na etapy: wcześniej zająć się trudno dostępnymi miejscami, tekstyliami i sprzętami kuchennymi, a tuż przed świętami zostawić odkurzanie, mycie podłóg i odświeżenie łazienki.

Dzięki temu nie trzeba będzie spędzać całej Wigilii z mopem w ręku. Dobrze zaplanowane porządki pozwalają spokojniej przygotować potrawy, udekorować mieszkanie i znaleźć chwilę na odpoczynek. W końcu świąteczna atmosfera nie zależy od tego, czy każdy zakamarek lśni jak nowy.