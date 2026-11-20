Skradziona Toyota Camry znaleziona na posesji w Niestępowie Włościańskim

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie ustalili, że na jednej z posesji w Niestępowie Włościańskim w powiecie pułtuskim może dochodzić do demontażu samochodu pochodzącego z kradzieży. Po przyjeździe weszli przez otwartą bramę na posesję. Na podwórku usłyszeli dobiegające z garażu odgłosy przerzucanego metalu. W środku zastali dwóch mężczyzn demontujących Toyotę Camry. W samochodzie częściowo zdemontowano wnętrze, odkręcono też przedni zderzak i koła.

Policja zabezpieczyła skradzioną Toyotę i silnik

Policyjne bazy danych potwierdziły, że Toyota została skradziona 16 listopada 2026 roku na terenie Warszawy. Zatrzymani to 41- i 45-letni mieszkańcy Wołomina, wcześniej karani za przestępstwa samochodowe, którzy odbyli już kary pozbawienia wolności. W garażu funkcjonariusze znaleźli również silnik samochodowy z częściowo usuniętym polem numerowym, co mogło utrudniać ustalenie jego pochodzenia. Po wykonaniu czynności procesowych Toyota, zdemontowane części i silnik trafiły na parking depozytowy.

Zarzuty paserstwa dla obu mężczyzn, marihuana u 45-latka

Właściciel posesji oświadczył policjantom, że wynajął garaż obywatelowi Ukrainy i nie wiedział o prowadzonym tam procederze. Podczas przeszukania mieszkania 45-latka funkcjonariusze znaleźli w torebce strunowej susz roślinny. Badanie wykazało, że była to marihuana o masie ponad 39 gramów. Policja ustaliła również, że mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwo. Obaj zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie zarzuty paserstwa umyślnego w warunkach recydywy. 45-latkowi przedstawiono także zarzut posiadania znacznej ilości środka odurzającego. Prokurator zastosował wobec obu podejrzanych dozór Policji. Postępowanie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Źródło: Policja.pl