Netflix chce mieć własny "Off Campus". To będzie adaptacja popularnej książki

Kiedyś to The CW, odpowiadające za sukces m.in "Pamiętniów wampirów" i "Plotkary", było Mekką miłośników młodzieżowych romansideł, w ostatnich latach pałeczkę przejęło zaś Prime Video i sprawdza się w tym znakomicie - wystarczy spojrzeć na sukcesy "Trylogii winnych", "Maxton Hall", "Tego lata stałam się piękna", czy tegorocznego "Off Campus". Ostatni z seriali wpisał się zresztą w panujący obecnie trend na hokejowe romanse (zapoczątkowany przez "Gorącą rywalizację") i było oczywiście kwestią czasu, aż Netflix zwęszy żyłę złota i postanowi zrealizować coś swojego. Upatrzył sobie książkę "Icebreaker" autorstwa Hannah Grace.

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O czym opowiada "Icebreaker"?

"Icebreaker" to pierwsza odsłona trzytomowej serii książek "Maple Hills" i skupia się na losach łyżwiarki figurowej, która śni o Olimpiadzie, a miłosne uniesienia jej nie w głowie. To zmienia się jednak, gdy zaczyna dzielić lodowisko z ponętnym hokeistą. W oficjalnym opisie fabuły czytamy:

Anastasia Allen ciężko pracowała na szansę występu w łyżwiarskiej reprezentacji kraju. Treningi od piątego roku życia, sportowe stypendium na studiach i rygorystyczny harmonogram dnia, który wykończyłby nawet najbardziej zdeterminowaną osobę, mają przynieść jej sukces. Bez względu na wszystko. Nathan Hawkins nigdy nie napotkał problemu, którego nie umiałby rozwiązać. Jako Kapitan Tytanów wie, że odpowiedzialność za zwycięstwo drużyny hokejowej spoczywa na jego barkach. Gdy wskutek awarii obie ekipy mają dzielić jedno lodowisko, a partner Anastasii ulega wypadkowi, Nathan musi zamienić kij hokejowy na legginsy i trenera tyrana na jeszcze bardziej przerażającą od niego trenerkę despotkę. Choć początkowo się nie znoszą, Nate i Stas są na siebie skazani, a do tego dziewczyna w ogóle nie lubi hokeistów. A przynajmniej tak jej się dotąd wydawało… [za: Zysk i S-ka]

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Netflix będzie miał własny hokejowy romans

Showrunnerką "Icebreakera" została Amanda Lasher, która przed laty pełniła funkcję producentki przy oryginalnej "Plotkarze". W pisaniu scenariuszy pomoże jej Jade Bartlett ("Doctor Strange in the Multiverse of Madness", "Dziewczyna Millera"). "Jestem fanką pikantnych powieści młodzieżowych od siódmej klasy, kiedy to w trakcie lekcji zaczytywałam się w Judy Blume. Uwielbiam ten gatunek i i było czystą przyjemnością pracować z Jade, zespołem Unwell i Netflixem nad przeniesieniem na ekran ukochanej powieści Hannah Grace" - mówi Lasher. Przewidywana data premiery oraz obsada nie są obecnie znane.

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