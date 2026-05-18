Gwiazdor "Off Campus" o porównaniach do "Gorącej rywalizacji". "Dlaczego mielibyśmy nie cieszyć się z obu?"

"Off Campus" to kolejny mariaż Prime Video z BookTokiem. Bo hitach pokroju "Trylogii winnych" i "Tego lata stałam się piękna", nadszedł czas na serię książek Elle Kennedy, która dla wielu przedstawicielek pokolenia milenialsów była pierwszym zetknięciem z książkowymi romansidłami.

"Off Campus" - czego dotyczy fabuła?

"Off Campus" losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i odkrywaniem siebie, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami związanymi z wejściem w dorosłość. Pierwszy sezon (drugi został już zamówiony) opowiada historię zmysłowego i zabawnego romansu w stylu "przeciwieństwa się przyciągają" pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah (w tej roli Ella Bright), a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar - Garrettem (Belmont Cameli).

"Off Campus" to "Gorąca rywalizacja" dla heteryków?

Debiut i nieoczekiwany sukces "Gorącej rywalizacji" (na ile zasłużony to już inna kwestia) zapoczątkował ekranowy boom na opowieści spod znaku miłości i hokeja. I choć "Off Campus" nakręcony został na długo przed tym, jak Shane i Ilya zawitali na naszych ekranach, a fabułą różni się od siebie diametralnie, serial Prime Video traktowany jest obecnie jako "Gorąca rywalizacja" w wersji hetero. Zapytałam więc Belmonta Cameliego, serialowego Garretta Grahama, czy martwiła go wizja tych porównań - w końcu "Heated Rivarly" bije rekordy popularności, poprzeczka wisiała zatem bardzo wysoko.

Szczerze? Nie. Oczywiście pomyślałem, że ludzie będą je porównywać, ale "Gorąca rywalizacja" bardzo mi się podobała i wiem, że nasz serial funkcjonuje w obrębie tego samego gatunku, ale jest przy tym zupełnie inny. Jeśli ludzie będą je porównywać to dostrzegą wiele różnic. Ale doszedłem do wniosku, że to super sprawa: jest hokej, jest romans, dwie rzeczy, które ludzie tu połączą. I dlaczego mielibyśmy nie cieszyć się z dwóch różnych seriali o tej tematyce? - skwitował.

