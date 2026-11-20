„Hotel Paradise 13” zbliża się do wielkiego finału

Na antenie stacji TVN7 trwa właśnie trzynasta odsłona popularnego programu randkowo-strategicznego. Tak jak w poprzedniej edycji, stawką w grze są podwojone pieniądze, co oznacza, że zwycięska para może zdobyć aż 200 tysięcy złotych zamiast standardowych 100 tysięcy. Dodatkowo twórcy przygotowali dla mieszkańców hotelu specjalne konkurencje, w których do wygrania były osobne nagrody finansowe.

W najnowszej serii doszło również do sporych przetasowań w obsadzie prowadzących. Na początku tego sezonu na plan powróciła Klaudia El Dursi, ale w trakcie zdjęć musiała wyjechać do Polski, przez co rolę gospodyni ponownie przejęła Edyta Zając. Nagła zmiana wynikała z faktu, że El Dursi dołączyła do ekipy prowadzącej program „Top Model”.

Modyfikacje objęły także same reguły gry. W programie ponownie pojawiła się Rajska Wyrocznia, której towarzyszy zupełnie nowy element, czyli Rajskie Tableau. Samo wejście do hotelu lub wygrana w zadaniu dawały uczestnikom szansę na zdobycie przywileju i odsłonięcie karty skrywającej na przykład immunitet, zmianę dotychczasowej pary albo przesunięcie momentu eliminacji.

Hotel Paradise - Kuba nie wytrzymał. Kłótnia podczas Pandory

Kuba z „Hotelu Paradise 13” tłumaczy swoją nieobecność na Uberpandorze

Widzowie zobaczyli już Uberpandorę w „Hotelu Paradise 13”. Z gradem trudnych pytań od dawnych mieszkańców musieli zmierzyć się Wiktoria i Fifi oraz Karolina i Michał, ponieważ reszta grupy chciała poznać prawdę na dręczące ich tematy. Fani formatu błyskawicznie dostrzegli jednak, że wśród pytających zabrakło bardzo lubianego Kuby. Chłopak opuścił program stosunkowo niedawno, licząc czas pobytu w hotelu, a nie emisji w telewizji, co wywołało falę spekulacji. Zasypany wiadomościami od internautów uczestnik postanowił wreszcie ujawnić powody swojej nieobecności.

„Siedziałem w innym hotelu, a w środku nocy ktoś mnie obudził z informacją, że moja babcia jest w ciężkim stanie w szpitalu i muszę zdecydować, czy wracam do Polski. Od razu zadzwoniłem do mamy. Powiedziała mi, że babcia jest w bardzo ciężkim stanie, że nie wiadomo, czy się obudzi, a lekarze nie dają dużych szans. Cała rodzina jest przy niej we Włoszech. Nie miałem żadnego wahania, wracam od razu. Odzyskałem telefon, portfel i wszystkie rzeczy, a bilet miała mi załatwić produkcja” - powiedział Kuba.

Szybki powrót do kraju skomplikowała jednak napięta sytuacja międzynarodowa, ponieważ w tamtym czasie wybuchł konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Skutkowało to odwołaniem wielu lotów przesiadkowych do Polski, przez co uczestnik był zmuszony czekać na połączenie.

„W końcu dostałem bilet do Polski. Z Polski leciałem prosto do babci, żeby się z nią zobaczyć” - przyznał Kuba.

Mężczyzna podkreślił, że choć tamte wydarzenia dostarczyły mu wielu chwil grozy, to obecnie jego babcia czuje się już dobrze. Sam nie żałuje swojego nagłego wyjazdu, ponieważ postawił na to, co stanowi dla niego największą wartość.