W meczu ekstraklasy koszykarek drużyna Artego Bydgoszcz pokonała zespół Lotto MKS Pruszków 70:66. Spotkanie zakończyło się w poszczególnych kwartach wynikami: 16:15, 19:21, 16:11 oraz 19:19.
Punkty dla Artego Bydgoszcz
Kristina Moore 15
Mar'shay Moore 13
Katrina Ozola 12
Karina Michałek 12
Wiktoria Sobiech 8
Asiah Jones 5
Zuzanna Marczyńska 5
Amelia Pawlikowska 0
Julia Zielińska-Obarek 0
Alicja Maławy 0
Punkty dla Lotto MKS Pruszków
Katarzyna Bukraba 19
Wanesa Furman 17
Anna Krawiec 12
Aleksandra Zmierczak 5
Marta Wieczyńska 3
Karolina Zaborska 3
Alicja Głąbikowska 3
Viyaleta Kiuliak 2
Oliwia Trzymkowska 2
Wiktoria Kaczmarek 0