Wygrana Artego Bydgoszcz. Zespół pokonał Lotto MKS Pruszków 70:66

Koszykarki Artego Bydgoszcz odniosły zwycięstwo nad zespołem Lotto MKS Pruszków 70:66 w spotkaniu ligowym. Najwięcej punktów dla wygranej drużyny zdobyła Kristina Moore, z kolei dla przeciwniczek najlepiej punktowała Katarzyna Bukraba.

Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarka w białym stroju kozłuje piłkę, próbując minąć zawodniczkę w ciemnym stroju na boisku.