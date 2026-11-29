Piłkarze Legii Warszawa wygrali u siebie z Wieczystą Kraków 2:0 w spotkaniu 16. kolejki ekstraklasy. Obydwie bramki dla gospodarzy zdobył w pierwszej połowie Czech Michal Sevcik.

Przed meczem stołeczny zespół był zdecydowanym faworytem starcia z beniaminkiem, który znajduje się w strefie spadkowej. Wieczysta w zeszłej kolejce wygrała z Motorem Lublin 2:1 w debiucie trenera Jacka Zielińskiego, jednak spotkanie na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej okazało się dla gości większym wyzwaniem.

Dwa gole Sevcika. Przebieg pierwszej połowy

Gospodarze przeważali od początku, ale nie stwarzali klarownych okazji. Po rzucie rożnym serbski obrońca gości Aleksandar Djermanović zablokował piłkę zmierzającą do bramki. Później Michal Sevcik strzelił zza pola karnego, lecz dobrze interweniował Mateusz Kochalski, a celny strzał głową oddał także Rafał Adamski.

Wieczysta przeprowadziła w krótkim czasie dwa kontrataki z udziałem Lisandro Semedo. W pierwszym z nich napastnik z Republiki Zielonego Przylądka był osamotniony i nie wykończył akcji, natomiast w drugim trafił w poprzeczkę.

Legia objęła prowadzenie w 34. minucie po trafieniu Sevcika. Zawodnik wypożyczony ze Sparty Praga podał do Adamskiego, ten odegrał mu piłkę bez przyjęcia, po czym Czech oddał strzał w lewy dolny róg bramki. W 43. minucie Sevcik podwyższył na 2:0, gdy po jego precyzyjnym uderzeniu piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

Słupki i poprzeczki. Legia na podium ekstraklasy

Na początku drugiej połowy Łukasz Zjawiński oddał strzał głową, ale nie zdołał zaskoczyć Kochalskiego. Później ten sam zawodnik trafił w słupek po dośrodkowaniu Portugalczyka Rubena Vinagre, a w innej akcji po dograniu Pawła Wszołka Zjawiński ponownie uderzył w słupek, z kolei Adamski w poprzeczkę.

Bramkarz z Krakowa dobrze interweniował również przy efektownym strzale Zjawińskiego po podaniu Wszołka z prawego skrzydła. Wieczysta oddała swój pierwszy i jedyny celny strzał w 85. minucie, kiedy uderzenie rezerwowego napastnika Bartosza Białka przed linią bramkową zablokował Damian Szymański.

Po tym zwycięstwie legioniści wrócili na trzecie miejsce w tabeli i mają 30 punktów. Wieczysta zamyka stawkę z dorobkiem 11 punktów. W lidze prowadzi Lech Poznań z 35 punktami, który wyprzedza Górnika Zabrze z 34 punktami.

Szczegóły meczu i składy drużyn

Bramki: 1:0 Michal Sevcik (34), 2:0 Michal Sevcik (43).

Żółte kartki - Legia Warszawa: Bartosz Kapustka. Wieczysta Kraków: Jose de la Rosa.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń).

Widzów: 20 327.

Legia Warszawa: Otto Hindrich - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Robert Deziel - Paweł Wszołek (86. Shinnosuke Fukuda), Bartosz Kapustka, Damian Szymański, Ruben Vinagre (69. Arkadiusz Reca) - Michal Sevcik (69. Wahan Biczachczian), Łukasz Zjawiński (78. Bohdan Wjunnyk), Rafał Adamski (69. Rafał Adamski).

Wieczysta Kraków: Mateusz Kochalski - Karol Fila, Antonio Milić, Aleksandar Djermanović - Miki Villar (46. Jose de la Rosa), Mikkel Maigaard, Ben Lederman (73. Lucas Piazon), Matus Vojtko - Tobias Christensen (81. Petar Pusic), Efthymis Koulouris (69. Bartosz Białek), Lisandro Semedo (73. Tobiasz Mras).