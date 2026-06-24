Zwyciężczyni programu "MasterChef" zdobyła gwiazdkę Michelin! "Spełnienie najskrytszych marzeń"

Beata Śniechowska wygrała drugą edycję "MasterChefa"

Beata Śniechowska była jedną z pierwszych gwiazd polskiej kuchni, które zostały wykreowane przez kultowy już program "MasterChef". Była zwyciężczynią drugiej edycji, która odbyła się aż 13 lat temu! W wywiadzie z Adrianem Rybakiem z ESKI kobieta powiedziała, że dla niej od samego początku celem był sukces zawodowy, a nie tylko dobra zabawa w telewizji i kuchni.

Moja przygoda się zaczęła w momencie, gdy wygrałam MasterChefa i zdecydowałam się, że ja chcę być profesjonalistką i chcę gotować na serio i wejść w tą prawdziwą gastronomię - zapewniła nas Śniechowska.

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Tak Beata Śniechowska zareagowała na gwiazdkę Michelin

Beata Śniechowska zawsze marzyła o gwiazdce Michelin, ale nie do końca wierzyła, że jej się to uda. Tym bardziej, że chciała być wierna swojej idei i nie wprowadzać modelu prowadzenia restauracji, który ułatwiłby jej zdobycie odznaczenia.

Totalne zaskoczenie. Takie zaskoczenie i taka radość jednocześnie, że ja chyba do dzisiaj nie dowierzam, bo to jest ogromne wyróżnienie. Naprawdę spełnienie takich najskrytszych marzeń, szczególnie wtedy, kiedy na to nie liczysz i kiedy nie gwiazdka jest motorem twoich działań, tylko wyznaczasz sobie za cel stworzenie bistro, które będzie karmić gości na co dzień w ten sam sposób, bez menu degustacyjnego, bez takiej usztywnionej formy, tylko bistro pełne życia, smaku i serca. Jest to dla mnie wielka radość i takie udowodnienie tej drogi. To jest wielka satysfakcja - opowiedział w rozmowie z ESKĄ.

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Restauracja Beaty Śniechowskiej

Restauracja Beaty Śniechowskiej z "MasterChefa" nosi nazwę BABA. Lokal znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Nożowniczej 1D.