Mandaryna miała trafić do szpitala tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

Informacje o problemach zdrowotnych Mandaryny przekazał w sobotę portal "Fakt". Według jego informatora Marta Wiśniewska miała pojechać do szpitala na badania obrazowe po tym, jak nabawiła się kontuzji podczas przygotowań do finałowego występu. Źródło serwisu twierdzi, że przeciążenie treningami doprowadziło do problemów z żebrami.

Sytuacja ma być na tyle poważna, że Mandaryna potrzebuje silnych leków przeciwbólowych. Jak wynika z relacji informatora, podczas prób korzysta ze specjalnego pasa podtrzymującego przeciążone żebra. Mimo dolegliwości nie zamierza jednak rezygnować z udziału w finale.

Według źródła cytowanego przez "Fakt" tancerka bardzo chce pojawić się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Informator miał jednak zwrócić uwagę, że ból jest widoczny na jej twarzy. Na razie nie ma oficjalnego komunikatu Mandaryny, który potwierdzałby te doniesienia.

Finał "Tańca z Gwiazdami". Kto powalczy o Kryształową Kulę?

Wielki finał programu odbędzie się w niedzielę, 29 listopada. O Kryształową Kulę mają powalczyć cztery gwiazdy: Mandaryna, aktorka Helena Englert, influencer Dominik Rupiński oraz aktorka Izabela Kuna. Przed uczestnikami ostatnie występy, a przed widzami decyzja, kto okaże się najlepszy w tej edycji.

Doniesienia o kontuzji Mandaryny pojawiły się w wyjątkowo trudnym momencie. Uczestnicy przygotowywali się do finału przez wiele tygodni, a ostatnie choreografie wymagają od nich sporego wysiłku. Teraz najważniejsze jest to, czy stan zdrowia Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej pozwoli jej wystąpić przed publicznością i widzami Polsatu. Mocno trzymamy za nią kciuki!

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Mandaryna wystąpi z Wiśniewskim w "Tańcu z Gwiazdami"