Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wygrał w niedzielę wyścig o Grand Prix Kataru, przedostatnią rundę sezonu. To dziesiąta wygrana w karierze w Formule 1 dla 20-letniego zawodnika, który już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza świata.

Drugi był partner Włocha z zespołu, Brytyjczyk George Russell, triumfator sobotnich kwalifikacji. Trzecie miejsce zajął Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.

Na czwartej pozycji na mecie zameldował się czterokrotny mistrz świata, Holender Max Verstappen z Red Bulla. Zapewnił on sobie w ten sposób tytuł wicemistrza świata w sezonie 2026.

Walka o tytuł najlepszego konstruktora również już się zakończyła. Zwyciężył w niej team Mercedes GP. Sezon zakończy się 6 grudnia wyścigiem w Abu Zabi.

Wewnętrzna rywalizacja w zespole Mercedesa

Kierowcy Mercedesa zdominowali niedzielne zmagania i po starcie liderem pozostał Russell. Tuż za nim jechał Antonelli, który kilka razy groźnie zaatakował partnera, prawie doprowadzając do kolizji.

W tej sytuacji musiał interweniować szef teamu Toto Wolff, zabraniając zawodnikom przez radio wewnętrznej walki. Później jeszcze dwukrotnie karcił zapędy Włocha.

W trakcie wirtualnej neutralizacji większość kierowców zjechała do pit-stopów na zmianę opon. Na torze pozostała tylko dwójka Ferrari i liderem został Monakijczyk Charles Leclerc.

Gdy Mercedes wrócił na tor, Russell szybko wyprzedził kierowców Ferrari i objął prowadzenie, a Antonelli awansował z szóstej pozycji po postoju na drugą. Włoch, mając świeże opony, zmniejszył stratę do lidera z około ośmiu sekund do niespełna jednej.

Toto Wolff ponownie mitygował kierowcę przed niebezpiecznymi próbami objęcia prowadzenia. Gdy strata Antonellego wynosiła zaledwie 0,6 sekundy, szef teamu poinformował zawodników.

„możecie się ścigać, ale pamiętajcie, aby zrobić to bardzo czysto”

Kłopoty Russella i rekord Strolla

Na 23 okrążenia przed końcem rywalizacji Russell musiał zjechać do pit stopu. Mechanicy przez 10,3 sekundy oczyszczali podwozie bolidu, ponieważ przyczepiły się do niego kawałki styropianu, które ograniczały osiągi samochodu.

Na czele jechał wtedy Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a za nim był Antonelli. Włoch objął prowadzenie, gdy Norris musiał zjechać na zmianę opon.

Na drugie miejsce powrócił Russell, jednak jego strata początkowo wynosiła 11,3 sekundy, a pod koniec wyścigu znacznie wzrosła. Zmagań w Katarze ponownie nie ukończyli obaj kierowcy Aston Martina, Hiszpan Fernando Alonso oraz Kanadyjczyk Lance Stroll.

Dla Strolla było to czternaste nieukończone Grand Prix w tegorocznym sezonie. Stanowi to rekord wszech czasów Formuły 1.