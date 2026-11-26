Finał "Top Model" bez Dominika

Dominik nie będzie walczyć o wygraną w "Top Model". Odpadł w półfinale, który po raz pierwszy w historii odbył się na żywo. Jurorzy chcieli go w finale. Ich decyzją odpadła Mira Majchrzak. Widzowie byli jednak bezlitośni. W głosowaniu publiczności Dominik zdobył najmniejsze wsparcie i pożegnał się z główną nagrodą. Od kilku tygodni w mediach społecznościowych dało się zauważyć, że widzowie nie pałają do niego wielką sympatią. To właśnie on wywołał kilka konfliktów w Domu Modeli i Modelek. Miał trudne relacje m.in. z Jakubem Barą i Benjaminem. Wiele osób uważało też, że jest zbyt pewny siebie i uważa się za najlepszego, choć wielokrotnie popełniał błędy. To właśnie dlatego w półfinale Dominik nie był w gronie faworytów widzów.

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Tak Kasia Sokołowska oceniła werdykt widzów

Eliminacja Dominika nie była zaskoczeniem dla jurorów. Marcin Tyszka powiedział nam, że po reakcjach w social mediach spodziewał się jego eliminacji. Decyzję widzów dla Eska.pl skomentowała też Katarzyna Sokołowska.

Widz widzi postać, która się buduje. Czasami popełnia błędy, czasami rośnie. (...) Trzeba pamiętać, że bycie w tym formacie telewizyjnym to jest wyzwanie zawodowe, modelingowe, ale z drugiej strony też oni sami budują te swoje postaci, swoją energię, pracują na swoją sympatię. Z pewnością jakieś emocje są po stronie publiczności.

Jurorka była zachwycona półfinałem

Kasia Sokołowska była zachwycona poziomem półfinału 15. edycji "Top Model". Cieszy się też, że był to odcinek na żywo.

Powiem, że emocje jak podczas finału. Te odcinki na żywo mają swoją magię. Jestem też osobiście z nich dumna, bo pięć dni spędziliśmy w studio, żeby ten spektakl tak wyglądał, z ogromną ekipą realizatorów. Wspaniale to oglądać i wspaniale widzieć, jak oni sobie świetnie radzą. To jest dla mnie satysfakcja. (...) Oni się świetnie czują na wybiegu - oceniła Sokołowska.

Katarzyna Sokołowska zachwyca się poziomem w półfinale "Top Model". To był dla niej wyjątkowy sezon