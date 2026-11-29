Piłkarze Barcelony pokonali na wyjeździe Deportivo La Coruna 5:1 w meczu 14. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Głównym bohaterem spotkania został Raphinha, który w drugiej połowie zdobył trzy bramki.

Prawie 30-letni Brazylijczyk skompletował klasycznego hat-tricka, trafiając do siatki w 50., 83. i 90+1. minucie, a przy dwóch golach asystował mu Lamine Yamal. Raphinha umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców ligi z dorobkiem 18 goli i o cztery trafienia wyprzedza Kyliana Mbappe z Realu Madryt.

Przebieg spotkania na Estadio Municipal de Riazor

Mistrzowie Hiszpanii objęli prowadzenie już w drugiej minucie w kuriozalnych okolicznościach. Lamine Yamal próbował podać piłkę do Daniego Olmo, lecz ten przepuścił ją między nogami, co całkowicie zmyliło obrońców i bramkarza Deportivo.

Siedem minut później wyrównał 37-letni Pierre-Emerick Aubameyang z Gabonu, w przeszłości zawodnik między innymi Borussii Dortmund, Arsenalu i Barcelony. W 20. minucie goście znów prowadzili po strzale Olmo.

W zespole Deportivo nie wystąpił z powodu kontuzji młodzieżowy reprezentant Polski Bright Ede. Rezerwowym bramkarzem Barcelony tradycyjnie był Wojciech Szczęsny.

Przewaga w tabeli. Porażka Realu Madryt

Dzięki zwycięstwu zespół z Katalonii zgromadził 39 punktów i o pięć wyprzedza Atletico Madryt, które w sobotę wygrało na wyjeździe z Elche 3:2. Obie drużyny spotkają się w najbliższą środę na Camp Nou w meczu rozgrywanym awansem.

Na trzecie miejsce spadł Real Madryt z dorobkiem 33 punktów, po tym jak w sobotę niespodziewanie uległ przed własną publicznością Alaves 1:2.

W końcówce tego spotkania sędzia przyznał gospodarzom rzut karny, jednak po interwencji VAR obejrzał powtórkę, anulował decyzję i pokazał żółtą kartkę Jude'owi Bellinghamowi za próbę wymuszenia „jedenastki”. Było to drugie napomnienie Anglika, który musiał opuścić boisko.