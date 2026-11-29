Siatkarki drużyny Moya Radomka Radom wygrały z zespołem UNI Opole 3:1. Spotkanie rozegrano w ramach rozgrywek siatkarskiej Ekstraklasy. Poszczególne partie zakończyły się wynikami 25:16, 19:25, 25:22 i 25:21.

Skład zespołu Moya Radomka Radom

Moya Radomka Radom wystąpiła w składzie: Marta Fedyk, Kornelia Garita, Weronika Gierszewska, Brigitta Petrenko, Kinga Stronias i Kateryna Żylińska. Na pozycji libero zagrała Krystyna Niemcewa. W spotkaniu wzięły udział również Aleksandra Dudek i Zofia Sobanty.

Skład zespołu UNI Opole

W drużynie UNI Opole zagrały: Vasja Filipović, Natalia Kecher, Gabriela Makarowska-Kulej, Sydney Palazzolo, Daria Wieczorek i Katrzyna Zaroślińska-Król. Funkcję libero pełniła Klaudia Łyduch. Na boisku pojawiły się także Iga Kępa, Andriana Pawłyk oraz Katarzyna Połeć.