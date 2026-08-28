Maryla Rodowicz zrobi wystawę swoich kreacji? Tak mówi o OGROMNEJ garderobie

Od kilku dekad budzi wielkie emocje i ani myśli przestać. Maryla Rodowicz właśnie porwała publiczność podczas Top of the Top Sopot Festival 2026, tylko udowodniając, jak wielkim poważaniem cieszy się wśród widzów i słuchaczy. Za kulisami pokłon złożyła jej nawet Martyna Wojciechowska! Wielu fanów zastanawia się jednak, co po koncertach dzieje się z unikatowymi kostiumami gwiazdy. W rozmowie z Eska.pl Rodowicz rozwiała te wątpliwości.

Maryla Rodowicz zachwyciła w Sopocie. Królowa polskiej estrady nie przestaje zaskakiwać

Maryla Rodowicz jest nieodłączną częścią największych imprez muzycznych w Polsce. Widzowie nie wyobrażają sobie, by zabrakło jej na którymś z koncertów sylwestrowych czy też letnich festiwali. Tym razem wiecznie energiczna gwiazda nie wystąpiła w Opolu, ale za to porwała tłumy w ostatnim dniu Top of the Top Sopot Festival 2026. Do Opery Leśnej podjechała zresztą autem, które stało się jej wizytówką - porsche. Jak zdradziła w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z Eska.pl, pierwszy samochód tego typu kupiła dla szpanu!

Gdzie trzyma wszystkie te kreacje? Powoli brakuje jej miejsca

Zapytana o swoją garderobę, piosenkarka nie ukrywa, że na bieżąco wymyślane i realizowane stylizacje trafiają po występach do jej domu. Maryla Rodowicz wyjawiła nam, że w 70-metrowym pomieszczeniu kończy jej się przestrzeń na ogromną ilość scenicznych kreacji. Najchętniej... rozbudowałaby swoją piwnicę.

- Jest tego tak dużo, że one się już nie mieszczą nigdzie. Ja mam bardzo dużą garderobę, taką na kostiumy – ona ma 70 metrów. I tam już wszystko leży jedno na drugim, na stosie. Już się nie mieszczą na żadnych wieszakach, tak że chętnie bym rozbudowała, bo to jest w piwnicy, ale no nie wiem, czy to jest możliwe... - zdradziła Eska.pl.

Niektóre ikoniczne stroje Rodowicz znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Maryla Rodowicz nie wyklucza wystawy

Czy jest szansa, by legendarne stroje gwiazdy zobaczyć w realu, a nie na archiwalnych zdjęciach? Maryla Rodowicz jest chętna! Piosenkarka zadeklarowała nam ochoczo, że mogłaby swoją obszerną kolekcję kreacji wystawić, byśmy mogli ją podziwiać.

- Ja bym chętnie zrobiła, bo naprawdę tych kostiumów – i to pięknych kostiumów [jest dużo]. Kostium był zawsze dla mnie bardzo ważny - powiedziała artystka.

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